Emergencia súper advertida

Desde hace varios meses distintos gremios e instituciones vienen advirtiendo sobre una crisis que bien puede evitarse, pero que no ha parecido ser de la plena comprensión del Gobierno nacional.

Se podría esperar que ahora sí reciba la debida atención luego que el presidente de Gases del Caribe, hace dos semanas, y ahora el presidente de Cerro Matoso, pidieran la adopción de medidas que regulen el suministro de gas, para evitar una probable emergencia tanto en su producción como en la infraestructura que le sirve, todo con el fin de evitar un previsible racionamiento o un encarecimiento en esta vital fuente de energía, que ya comienzan a sufrir algunas industrias instaladas en la Costa Caribe.

Se sabe que sin una planificación energética adecuada de largo plazo no será posible garantizar su suministro constante, de calidad y económico a los colombianos. Por fortuna, hay inversionistas que le siguen apostando a la modernización de la infraestructura inherente al gas, el energético más confiable para la transición.

Prestarles atención a aquellas advertencias es inaplazable de cara al llamado hecho por algunas hidroeléctricas sobre un posible apagón en el país, y aunque esta exhortación ha sido rechazada por el presidente Petro con argumentos de peso, varios gremios también lo vienen señalado.

Y es que hay razones para estar preocupados.

Tal como lo informó Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidenta de Acolgen, la UPME recientemente señaló que, si los proyectos de generación pendientes no entran en operación, si no se trabaja en las redes de transmisión y éstas se ponen en funcionamiento, y si no se dan las condiciones adecuadas, vamos a padecer estrechez entre la energía disponible y la cantidad que consumimos.

Todo lo que está ocurriendo llama a concluir que la transición energética sigue en cuidados intensivos. Si buena parte de los proyectos solares y eólicos no han podido entrar en operación y las líneas de transmisión que necesitan no se han podido culminar, no se puede permitir que la industria del gas entre en la advertida emergencia que aún se puede evitar.

Sin los megavatios que está esperando sistema eléctrico nacional habrá menos energía disponible en el mercado y, por ende, menos confiabilidad energética, lo que finalmente redundará en mayores precios para los consumidores finales.

El nuevo ministro de Minas y Energía podría estar a la altura de los retos que desde distintos sectores se le plantean. Para eso se requiere de su plena disposición de trabajar conjuntamente con todos los actores del trascendental sector que le compete a su cartera; sin un buen ministro de nada servirán las ventajas naturales que nos ofrece el país por cuenta de la abundancia de los recursos hídrico, eólico y solar, más los fósiles. Pero, por ahora, la generación por hidráulicas y térmicas es lo que le da confiabilidad al sistema.