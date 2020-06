En defensa de los médicos

Duele por lo que están pasando médicos y demás personal sanitario. Justo cuando en barrios, redes y medios se les reconoce como los héroes en tiempos de coronavirus, los ataques aleves, los reproches insensibles y las generalizaciones por sucesos singulares infortunados, parecen cobrar más protagonismo que las voces de agradecimiento por tanto sacrificio.

Las inusitadas y desconcertantes agresiones han implicado, incluso, amenazas e intimidaciones contra sus vidas o la integridad personal de sus familias. El caso más reciente y emblemático, que narra lo que el médico José Julián Buelvas Díaz viene padeciendo en Barranquilla, pone en pie a las gentes para repudiar a las mentes torcidas que no saben distinguir los problemas inveterados del sistema de salud colombiano, de la atención sacrificada de los profesionales que están en primera línea entre la relación pacientes - entidades de salud.

Al repensar en casos como el del doctor Buelvas Díaz es inevitable preguntarse hasta dónde llega la maldad e incomprensión humanas. Maltratar a quienes se ocupan de nuestra salud, aún a costa de las suyas y de sus familias, refleja una dureza enfermiza de corazón que merece también severas condenas judiciales.

Esa posición de defensa del cuerpo de salud es irrenunciable en El Universal. Por lo mismo, lamentamos que algunos profesionales de esa ciencia se sientan ofendidos de noticias que publicamos sobre hechos que en ningún caso tienen como propósito enlodar la imagen del gremio médico.

El Universal no puede sustraerse de los hechos que ocurren y que estamos en la obligación de cubrir. Casos como el de Jesús María Yepes, que publicamos el pasado domingo, son excepcionales; pero son noticias que cuentan historias que deben conocerse, y no con el propósito de hacer escándalo, sino porque se refieren a hechos que, de ser ciertos, no deberían repetirse y que, de no revelarse a la opinión pública, patrocinarían replicaciones indeseadas.

Son hechos ciertos, por ejemplo, que no hay camas suficientes, que hay tardanzas de las EPS en la atención a los requerimientos de sus afiliados y pacientes, de las demoras en la toma de pruebas o en el análisis o la revelación de sus resultados, de errores en la calificación de si algunas personas fallecieron o no por el nuevo coronavirus. Tenemos el deber no sólo de escuchar a los ciudadanos que padecen o cuentan esas historias, que son de interés público; también el de buscar las respuestas a esas inquietudes ciudadanas para saber si son fundadas o no, lo cual no puede reñir con el afán de mostrar los actos de sacrificio y entrega de quienes, desde la medicina, están dejando hasta el alma.

Uno de los deberes periodísticos es ponerse en la piel de todos los actores ciudadanos y darles voz a unos y a otros para descubrir la verdad detrás de cada noticia. Eso sí, sin renunciar al deber que tenemos de obrar con la prudencia que conviene en tiempos tan confusos y aciagos.

Reiteramos, entonces, un nuevo llamado a que cesen los ataques públicos y privados a los médicos y sus auxiliares. Esa es nuestra línea editorial, y en ésta nos mantendremos.