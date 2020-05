En el Día del Trabajo

Puede resultar paradójico que en el día que celebramos hoy, buena parte de los trabajadores de planta o por cuenta propia, formales o informales, estén cesantes o confinados, sin poder desarrollar ninguna labor algunos, y otros sin poder hacerlo a plenitud.

Cuántas preguntas habrán rondado en la mente de tantos trabajadores que han tenido que someterse a un parón forzado por las circunstancias; incluso, no deben ser pocos los que habrán cuestionado alguna vez, antes de conocerse las primeras noticias sobre la existencia del nuevo virus, el peso del deber de trabajar y las difíciles circunstancias que hay que enfrentar para cumplir las rutinas impuestas por las formas distintas de las relaciones de trabajo o de la prestación de servicios, formales o informales.

Hoy, cuando contra el querer propio, cada trabajador debió cesar en sus actividades en algún momento, pudo venir a las mentes la trascendencia del trabajo más allá de la simple función de proveer recursos para sustentar la vida.

El trabajo es de la esencia de nuestra especie pues sin este no se alcanza a comprender enteramente el papel del hombre en el universo. Si se piensa bien, el trabajo es tal vez el único bien inmaterial que nos iguala a todos los seres humanos, con independencia del género, etnia, clase social, formación académica, nacionalidad u origen, precisamente porque hace parte de la vocación natural del ser, con lo cual está lejos de ser un castigo. Si lo fuera, el apóstol de las gentes jamás habría dicho que el que no trabaje, que no coma.

El trabajo dignifica y pone al hombre en un sitio de respetabilidad, especialmente ante quienes le aman y, singularmente, ante él mismo. Por eso, no hay otro camino natural a la consagración que ejercerlo.

Si el trabajo es un Derecho Fundamental, entonces es una obligación del Estado garantizarlo. Esto explica por qué tiene sentido que durante una etapa en que la fuerza mayor, causada por la pandemia, que impide a los empleadores o a los clientes pagar todo o parte del salario de sus colaboradores o de la retribución de quienes están por cuenta propia, el Estado esté llamado a acudir al salvamento de trabajadores dependientes o independientes, formales e informales, por ese deber final de rescate que sólo con el erario que administran los servidores públicos, y que nos pertenece a todos, puede el Gobierno salir al socorro temporal mientras las cosas vuelven a su sitio.

Estos días en que reina el coronavirus también ha quedado en evidencia el valor del trabajo silencioso que cientos, miles de trabajadores, realizan con denuedo para que no todo se hubiera detenido. Por las circunstancias, destacan en ello quienes hacen parte de la cadena de producción y distribución de bienes e insumos, y la prestación de servicios, para satisfacer necesidades primarias de los hogares y las instituciones, pero singularmente quienes pertenecen a las fuerzas del orden y el personal de salud, que son los héroes más visibles de este duro periplo.

Pero, igual, a todos los trabajadores de nuestra tierra, felicitaciones en su día y gracias por su entrega y sacrificio.