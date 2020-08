¿En la CSJ o en la Fiscalía?

Todo parece indicar que la próxima semana la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que investiga al exsenador Álvaro Uribe Vélez, proceso en el que le impuso detención domiciliaria por presuntos delitos de manipulación de testigos y fraude procesal, emitirá el proveído con el que resolverá la solicitud de remisión del expediente a la Fiscalía General de la Nación.

Alega la defensa del exsenador que la CSJ perdió jurisdicción sobre este en la medida en que renunció al fuero que le cobijaba por su condición de congresista. En efecto, el parágrafo del Artículo 235 de la Constitución Política señala que, cuando el funcionario con fuero constitucional cesa en el ejercicio de su cargo, el fuero sólo se mantiene para las conductas que tengan relación con las funciones desempeñadas por éste.

De manera que lo que estudian ahora los magistrados de la Sala Especial de Instrucción no es si el exsenador cometió o no los delitos de manipulación de testigos y fraude procesal, sino sobre cuál autoridad penal tiene jurisdicción en el caso concreto a raíz de su renuncia. Ese es el punto en discusión.

De la lectura de las opiniones que han abundado en los últimos días, se encuentra una tendencia a considerar que dos serían las razones sustanciales por las cuales la CSJ debería declarar la pérdida de jurisdicción sobre los casos contra Uribe Vélez en los que se le investigue por hechos que no tengan relación con su función senatorial.

La primera, precisamente porque la presunta manipulación de testigos y el fraude procesal no tendrían relación con las funciones desempeñadas como senador; y la otra, porque la CSJ no ofrece garantías de imparcialidad al expresidente.

De la primera, aun cuando el hilo puede ser delgado, en vista que los magistrados pudieran encontrar algún argumento para indicar que los hechos sí tendrían relación con sus funciones de congresista, precisamente las mismas revelaciones que se han filtrado de las piezas procesales siembran fundadas dudas sobre si los hechos denunciados tienen relación con sus anteriores funciones senatoriales.

De la segunda, por tratarse de un asunto extrajurídico, esto es, político, la argumentación seguramente no podrá salir a flote en el auto que se conocerá en pocos días; pero es, a no dudarlo, el punto neurálgico sobre el que giran las mayores inquietudes, tanto en el mundo del derecho como en el de la política, pues hay un sector copioso de la opinión que percibió, por años, que la CSJ fungió como principal partido de oposición al gobierno de Uribe, y desde entonces ha habido una sucesión de hechos que no han contribuido a mejorar su prestigio.

En consonancia con esas realidades políticas, el país espera mucha prudencia en las valoraciones que hagan los magistrados sobre la continuidad o no de su competencia. Sería lamentable que se desconozcan los precedentes que sobre los asuntos de fuero constitucional existen, o que los argumentos en uno u otro sentido resulten exangües en medio de semejante crispación.