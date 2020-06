Extensión de la cuarentena

Las posiciones frente la reapertura gradual de actividades económicas van desde quienes la rechazan rotundamente, hasta aquellos que piden una más rápida reactivación de todos los sectores.

La posición del Gobierno nacional ha sido consistente en ir poco a poco, abriendo aquellos renglones indispensables para sustentar los servicios básicos, e ir autorizando el retorno de los que resultan necesarios para que los efectos de la pandemia no lleguen a niveles cercanos a la catástrofe, dejando la facultad de proponer nuevas aperturas a los alcaldes, por el conocimiento que tienen de las realidades de sus localidades.

Ayer, el presidente Duque anunció la continuidad de la cuarentena hasta el 15 de julio, y una de sus frases resume la visión del Gobierno ante la realidad que estamos viviendo: “Colombia necesita seguir manteniendo la protección de la vida y la salud y, al mismo tiempo, hacer una recuperación de la vida productiva”.

Por su parte, el alcalde Dau anunció que presentó una solicitud al Ministerio del Interior con el fin de incentivar la apertura de nuevos sectores económicos en Cartagena, que por mandato nacional no pudieron reactivarse el pasado 1 de junio –lo que sí ocurrió en otras ciudades del país–, sectores que no fueron autorizados para la ciudad debido al crecimiento de la curva de contagios y al mal comportamiento en algunos barrios en donde se concentran la mayoría de los casos.

Por fortuna, la curva ha comenzado a mejorar y Cartagena se va alejando de las ciudades con más contagios, lo que muestra que las estrategias acordadas entre el alcalde y su equipo, y el coordinador COVID, Juan Manuel Benedetti, están dando resultados.

Aunque parecería procedente apuntarse en el grupo de los que consideran que no se deben autorizar más reaperturas, lo cierto es que cuando se miran los efectos concretos de las medidas de aislamiento, huelga concluir que esa posición, deseable en un mundo ideal, no es sostenible.

De acuerdo con una encuesta realizada por el Cedec de la Cámara de Comercio, alrededor de 35.557 personas ya han perdido su empleo desde el inicio de la crisis. No se cuenta allí la enorme cantidad de profesionales independientes que no clasifican en esas mediciones, o el número indeterminado de trabajadores informales que, al no ser reconocidos como prestadores de servicios, no tienen acceso a beneficios del Gobierno nacional ni a ayudas concretas del Distrito.

Así las cosas, la clave de la inevitable y gradual reapertura de los sectores que faltan está en cómo logramos que retornen con todas las medidas de bioseguridad para detener el avance dramático del desempleo y la destrucción de micro, pequeñas y medianas empresas, a la par que se mantiene un control estricto sobre el perfil epidemiológico en la ciudad, para cerrar aquellos sectores que se requieran, e ir adaptando la economía a la capacidad de atención sanitaria de nuestra urbe.

Cobra más importancia, entonces, el esfuerzo que todos hagamos para mantener la disciplina personal y social. De esto dependerá el cuidado de la salud, la vida y el sostenimiento de nuestros hogares.