Falta de grandeza

Mientras que en Estados Unidos celebraban la proeza de haber puesto a uno de los suyos en el lecho lunar hace 50 años, en Bogotá discutían si por fin podrían hacer realidad el añorado metro, ese medio de transporte público que existe desde el Siglo XIX en varias ciudades capitales y que en el Siglo XX ya rodaba en múltiples urbes medianas en el mundo.

No sorprende entonces que Rusia anuncie que sus cosmonautas alunizarán en 2030 y China pondrá el año entrante un robot que recogerá muestras en nuestro único satélite natural, al tiempo que en Estados Unidos empresas privadas como SpaceX, de Elon Musk, le hacen competencia a la NASA.

Cuando se compara lo que logran los sueños colectivos que se imponen las naciones con largueza de miras, huelga concluir la increíble ausencia de grandeza de nuestros líderes nacionales. Porque no es en las provincias donde se gestan los grandes retos que comprometen a las naciones. Y, cuando se gestan, no se reconocen, como ha ocurrido hasta ahora con las celebraciones del Bicentenario de la Independencia Nacional, en el que los gritos de liberación de Mompox y Cartagena son como capítulos menores, cuando debieran primar en la lista de hitos que nos llevaron a la expulsión de la corona española de nuestro suelo.

Si en el centro del poder, los que lo ostentan, no comparten con los gobernados sueños que llevan los límites conocidos hacia nuevas fronteras del conocimiento y de la experiencia, difícilmente se genera el ánimo necesario para hacer vibrar a la nación alrededor de un proyecto común que enaltezca, con causa justificada, los sentimientos patrióticos que cohesionan a los pueblos.

¿Cuáles han sido esos sueños de grandeza compartidos por las élites políticas y económicas desde la capital, que hayan concitado a la movilización general alrededor de una idea inspiradora que rompa los esquemas de la medianía y la complacencia?

La reciente celebración de los 50 años del primer paseo humano por la Luna no es en estricto sentido o, al menos, en términos políticos, una proeza del hombre, sino singularmente una hazaña de Estados Unidos. Al menos así lo han entendido China, Rusia, India y algunos países europeos empeñados en liderar la carrera espacial. Los dirigentes de esas naciones siempre lo han visto como una victoria del poderío y la grandeza estadounidense, y un reto incitante para alcanzarlos y superarlos.

Pero, en Bogotá, nuestros líderes nacionales no han podido darle a una de las ciudades más embotelladas del mundo, un metro. Da grima ver cómo se gastan el tiempo en la capital, concentrados en discusiones furiosas sobre temas políticos que no llaman a una gesta nacional. Y un proyecto que pudo concitar la unión de la nación, como lo fue el de la firma de los acuerdos de paz con las Farc, no logró ese anhelado propósito.

¿Será que alguna vez veremos a Bogotá inspirándonos alrededor de un sueño colectivo? ¿Algún día nos convocarán en torno al conocimiento y la investigación científica, o en el desarrollo de nuevas tecnologías que nos saquen de la vergonzosa dependencia de lo que en otros países sobra?

Sí... ¡cuánta falta de grandeza!