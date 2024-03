Hacerle frente a la obesidad

Más del 56% de la población en Colombia padecía en 2023 problemas de sobrepeso, el primer paso a sufrir cualquier tipo de obesidad, que es, a su vez, la principal causa de enfermedades no transmisibles (ENT) en Latinoamérica, según informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Y es que las ENT son las causantes del 63% de las muertes en el mundo, lo que evidencia el tamaño del problema de salud pública que representa el sobrepeso o la obesidad. El 4 de marzo se conmemoró el Día Mundial de la Obesidad, una enfermedad silenciosa, triste para quienes la padecen y dura para los allegados que tienen que ver a sus seres queridos sufrir con tareas tan sencillas como ponerse los zapatos. Todo, sin contar con los chistes de mal gusto, los comentarios pasivo-agresivos refiriéndose al “pobre gordito” y un ambiente que hace que quienes sufren de la enfermedad deban, además de padecerla, sortear escollos emocionales que los llevan al aislamiento y la depresión.

Cartagena no es –ni debe ser– ajena al problema del sobrepeso en su población, aunque desafortunadamente los datos que se tienen sobre ese tema en la ciudad son escasos o nulos. Antes de escribir este editorial consultamos con fuentes del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), con el fin de conocer el registro que se lleva o el porcentaje de nuestra población con exceso de peso o con riesgo de padecerlo, pero no hubo datos precisos.

Ha habido esfuerzos. El año pasado, de acuerdo con información de esa entidad de salud, intentaron comenzar con un registro de pacientes con problemas de sobrepeso en la jurisdicción, pero no encontraron información al respecto o la información encontrada no fue cuantificada.

Por lo pronto, el Dadis, a través de la Dirección Operativa de Salud Pública, desde la dimensión ‘Vida saludable y condiciones no transmisibles’, viene trabajando en construir la línea de base acerca de las personas que enfrentan problemas de obesidad y sobrepeso. Este plan se desarrolla de manera articulada con el Instituto Distrital para el Deporte y la Recreación (Ider), en la promoción de hábitos saludables como la actividad física y la alimentación. También hacen parte de esta alianza algunas IPS con programas específicos para reducir la obesidad.

Esperemos que se construya dicha línea de base y que se articule con las EPS a las que están afiliados los pacientes, para hacerle frente a una enfermedad que cada día gana camino. También está en cada uno de nosotros mostrarnos abiertos y atentos a los signos de alerta, para no advertir el problema cuando la condición pasa a convertirse en enfermedad. Se trata de un esfuerzo que comienza en cada persona y en su familia, pero que como sociedad debemos afrontar para no seguir perdiendo una batalla para la que pareciera que no estábamos entrenados.