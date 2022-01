En la segunda quincena de noviembre pasado hubo un relativo consenso, extraoficial, en que la ciudad había entrado en la cuarta ola. Los incrementos en la tasa de incidencia y en la positividad de pruebas señalaban que esta nueva etapa había comenzado en la penúltima semana de octubre.

Por fortuna, llegó en tiempos de buen avance de la vacunación y la inmunidad de tantos que ya habían contraído la enfermedad, lo que explicaba que la mortalidad y la hospitalización se hubieran mantenido sin variaciones significativas, aspectos que permitían prever que el pico de esta cuarta ola no sería traumático. Ni siquiera las aglomeraciones por eventos en las festividades novembrinas subieron la cresta y estábamos relativamente tranquilos, pues la cuarta ola se comportaba más bien como un prolongado valle.

Pero no contábamos con una variante con semejante capacidad de contagio como la ómicron, que inevitablemente nos llevará hacia el cuarto pico que ya comenzamos a transitar. Lo aparentemente positivo de este momento es que ómicron parece ser más benigna que otras variantes, lo que hace suponer que no causará tantas muertes y hospitalizaciones, salvo en personas que aún no se han vacunado, o de vacunados con comorbilidades sensibles.

El riesgo de un pico muy pronunciado, debido a la previsible propagación de esta cepa como efecto de su inusitada capacidad de contagio, es que los casos sean tantos que, aun cuando en promedio sean mucho menos los afectados con síntomas graves comparados con los picos anteriores, la incidencia en personas que requieren atención fuera de casa dispare la ocupación hospitalaria a niveles de las primera y segunda olas.

A estas alturas sabemos que ómicron infecta incluso a los que tienen la dosis de refuerzo, lo que hará inevitable que, en su momento, contraigan el virus prácticamente todas las personas, salvo aquellas que continúen guardando estrictos protocolos por razón de su disciplina, sus creencias, o de sus convicciones frente a la utilidad de las vacunas, y las personas que extrañamente permanecen inmunes a contraer la enfermedad.

La larga temporada de vacaciones por la que estamos atravesando presagia la ola más contagiosa y, con ello, la probabilidad del pico más elevado (según pronóstico de la Mesa por la Salud, cerca de 43 mil casos durante enero), lo que haría posible que llegue con una alta demanda de servicios hospitalarios, ante lo cual conviene que las autoridades vayan planeando el tipo de medidas que puedan ser adecuadas si ese pronóstico se llega a cumplir.

Pero a estas alturas de la pandemia la mayor carga de responsabilidad está en los ciudadanos; ya sabemos qué medidas individuales, familiares, laborales y sociales adoptar para minimizar los contagios, y cómo cuidar en casa a quienes contraigan la enfermedad, singularmente para no exponer al prójimo a riesgos previsibles.