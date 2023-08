Hacia el segundo año

A propósito de lo que dijimos ayer, en cuanto a que el primer año de gobierno de la fórmula Petro - Márquez había sido un periodo de contradicciones, no sería extraño que en este segundo año de mandato la agitación política no cese, salvo que el presidente se oficie en adelantar y lograr el gran acuerdo nacional del que habló en su posesión y que reiteró en sus intervenciones de las dos últimas semanas.

Si logra amainar las aguas convulsas que han agitado tanto los discursos frecuentes contra los empresarios, la clase media, la prensa, los opositores, entre otras instituciones republicanas, como el golpe blando que se está autoinfligiendo el mismo Gobierno con los escándalos frecuentes con los que defrauda a sus seguidores por cuenta de la conducta de personas cercanas a la Casa de Nariño y a la campaña de 2022, es posible que pueda recuperar el rumbo, lo cual es altamente conveniente para que el país no se postre en la inacción.

La República reclama toda la concentración del Ejecutivo en la economía, para que bajen los dígitos de la inflación, se reduzcan las tasas de interés y se estabilicen los mercados, en lo cual tendría que jugar un papel relevante una mayor eficiencia en la ejecución del gasto público, singularmente en la inversión en infraestructura, la explosión de los proyectos de vivienda y la construcción en general, dictando políticas concretas para la reindustrialización, el impulso de las exportaciones y fuerte inversión en la agroindustria, acompañado de gran disciplina en el gasto, que garantice el cumplimiento de la regla fiscal.

En lo político, que no se aúpe la confrontación y la polarización, dejando a un lado esa inconveniente vocación a querer incendiar las calles, pues la izquierda revolucionaria ya es el establecimiento; pretender que en las plazas se presione la aprobación de las reformas sociales sin contar con las distintas perspectivas de las diversas fuerzas e intereses sociales que están representados en el Congreso será un craso error, por cuanto invitaciones a marchar y a mantener un espíritu de agitación serán acogidas también por líderes, comunidades y organizaciones que no se identifican con las razones de quienes hoy gobiernan, y eso supondrá que el mismo palacio presidencial levante a un león dormido que esconde a una fuerza de derecha que puede protagonizar estallidos que no se sabe cómo pueden terminar.

Sería desastroso que se insista en la errónea tesis que propugna porque las reformas se aprueben tal y como se presentarán por el Ejecutivo, por el hecho de que éste fue elegido por mayoría de votos en las pasadas elecciones. Sin acuerdos en el parlamento difícilmente podrán concretarse las promesas de cambio.

Hay tiempo para retomar la senda del progreso y el bienestar económico y social; pero esto no será posible si vuelve a superponerse el espíritu pendenciero sobre el estratégico.