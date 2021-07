La larga amistad entre Colombia y Haití, y el interés que está nación siempre ha despertado en la política exterior colombiana deviene de una vieja deuda de gratitud: el apoyo que Simón Bolívar recibió del presidente haitiano Alexandré Pétion en solados, dinero y armas resultó inestimable para el Libertador. Desde entonces, nunca ocultó la obligación de compensar ese débito, lo que supo heredar en quienes le sucedieron en el poder político y militar.

Por ello, y por la hermandad propia de los pueblos del Caribe, lo que ocurra en Haití merece nuestra especial atención.

En tal sentido, duele la presunta implicación que connacionales hayan podido tener en el asesinato del presidente Jovenel Moïse y la agresión a su esposa, Martine, en su residencia privada en las afueras de Puerto Príncipe. Es de esperar que sean ciertas recientes versiones de que ninguno estuvo vinculado con el magnicidio.

Entre tanto, todo esfuerzo que haga el Gobierno nacional para contribuir a restituir la tranquilidad frente al inquietante vacío de poder por el que atraviesa aquella república de la América insular, será valioso.

El audaz asalto a uno de los mandatarios más protegidos del Caribe causa enorme estupor no solo por el hecho en sí; también porque ocurre en tiempos oscuros de la confusa vida política de esa sufrida nación, justo cuando dos primeros ministros rivales se enfrentan por hacerse al solio presidencial, el parlamento está disminuido a solo 10 de los 30 senadores que lo conforman, y una rama judicial semiparalizada desde el año pasado por las inacabables huelgas de jueces y empleados.

La situación presagia la profundización del caos institucional en el país más pobre de las Américas, plagado de rotunda violencia, como lo han vivido ya tantas veces, siendo el golpe de Estado la salida que se ha repetido inmisericordemente. Ahora, no solo se reeditan los odios entre facciones políticas, sino que se suman también lacras de nuestras sociedades como el incontrolado narcotráfico, que se torna cada día más beligerante y violento.

Colombia debe sumarse a las naciones que estarán acompañando a Haití en la supervisión de lo que será una muy traumática transferencia legal del poder. Si esto no ocurre con la concurrencia de gobiernos de este hemisferio, no se descarta una guerra civil entre diversas facciones armadas que nutren a innúmeras pandillas de jóvenes que sienten que no existe porvenir en un país abandonado a una suerte cuyo signo se refleja en su historia, plagada de golpes de Estado, elecciones tramposas y, para rematar, asiento de cíclicas catástrofes naturales.

La ONU, por su parte, tiene que revisar sus estrategias de cooperación, pues de muy poco han servido las recurrentes campañas multilaterales que ha liderado, con fondos de cooperación que se han perdido en un asistencialismo humanitario que prácticamente no ha dejado frutos.