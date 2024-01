En este diario teníamos el convencimiento de que el Gobierno nacional estaría presente en la Cumbre de Tarifas Justas que se realizó en el Palacio de La Proclamación este viernes.

Para la Costa Caribe no hay un tema económico más importante que el precio de la energía eléctrica. No había razones para dudar de que el Ejecutivo estaría ampliamente representado en dicha reunión. Por eso, a pesar de que varios opinadores aseguraban que el Gobierno no enviaría a nadie al encuentro, resultaba impensable esa posibilidad. Reconocemos nuestra ingenuidad al mantener esa percepción, pero había razones para considerar que sí habría interés en concurrir a escuchar y concertar soluciones con gobernadores y alcaldes para menguar la profunda afectación que sufren hogares, instituciones y empresas.

En efecto, la caída de los Juegos Panamericanos 2027, que dejó muy mal parado al presidente Petro con Barranquilla y buena parte de la Costa, y la polémica por la insistencia en dificultar el proyecto de recuperación del canal del Dique a pesar de la inminencia de los daños irrecuperables al medio ambiente por más demoras, indicaban que la delicadeza hacia la región se impondría, con lo cual la presencia del Gobierno estaría más que garantizada. ¡No fue así!

Preocupa que en el Ejecutivo no haya alguien que prevea el levantamiento popular que puede haber contra el Gobierno y contra las empresas que distribuyen la energía eléctrica en el Caribe si las cuentas por consumos siguen subiendo sin parar. Tal vez el exceso de confianza en que, al tratarse de un gobierno de izquierda, no habrá protestas significativas o que pudieran suponer asonadas o vías de hecho, pues el pueblo preferirá cargar con los elevados costos por la luz domiciliaria que protestar contra un mandato que sienten que los representa.

Es que el Gobierno sabe que ese mismo pueblo, en las circunstancias en las que estamos ahora, con alzas de más del 40% en el último año, si en el Palacio de Nariño estuviera Iván Duque o un mandatario señalado de derecha, ya habría habido otro estallido social como el que vimos en 2021 como preludio de la campaña por la presidencia de la República.

Si ese fuera el caso, no es un pensamiento prudente. El precio que se paga por el consumo de este servicio público esencial está asfixiando la economía de las familias, de las empresas y de las instituciones públicas y privadas en el Caribe colombiano.

Y la cosa se puede poner peor ahora que sabemos que la nueva Junta Directiva de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), matriz de Afinia, ha expresado su preocupación con los resultados de los indicadores de pérdidas y el saldo acumulado de la cuenta por cobrar de la opción tarifaria, que se estima en cerca de $1,7 billones al cierre de 2023, saldo que sería cargado a las tarifas a partir de este año.

Deprecamos respetuosamente del Gobierno apersonarse de un asunto de su competencia.