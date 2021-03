Inseguridad en Manga

Con razón, los vecinos de Manga expresan su preocupación y molestia por el incremento de la inseguridad de un barrio que concentra alta densidad de casas de vivienda, locales comerciales, oficinas y consultorios de profesionales, edificios de apartamentos para familias, para oficinas de entidades públicas y privadas, centros de salud, puerto y marinas, instituciones educativas, en fin, un cúmulo de inmuebles o edificaciones destinados a toda suerte de actividades civiles, mercantiles y públicas.

En los últimos días dos incidentes de alto impacto contra la percepción de seguridad y la sensación de tranquilidad individual y colectiva de esa comunidad han profundizado el nivel de contrariedad y zozobra. Por un lado, a plena luz del día, en el paseo peatonal, que es el más llamativo y cohesionador espacio para el encuentro y esparcimiento de los residentes en Manga –y vecinos de otros barrios de la ciudad y turistas que pernoctan en los veleros fondeados en la Bahía–, el pasado sábado una persona sufrió un descarado atraco con arma de fuego por un delincuente que huyó en una moto en la que su cómplice le esperaba, a pesar de la prohibición del parrillero que rige para esos sectores.

De otra parte, ayer al mediodía un hombre ingresó a un restaurante portando arma de fuego con la cual amedrentó a varios comensales, a quienes sustrajo sus pertenencias; seguidamente huyó como parrillero en una moto con el conductor que lo esperaba, a pesar de la referida prohibición.

Los dos hechos criminosos quedaron registrados en videos que rápidamente circularon en las redes, que muestran la frialdad con que los autores acometen los delitos, lo cual deja inferir que están confiados en el bajo riesgo que corren y de la certeza de que no serán apresados a pesar de fugarse en un modo de transporte, sobre el que pesa la prohibición expresa y muy conocida del parrillero masculino.

Si se riega la especie de que es fácil delinquir en Manga, donde por cierto está la sede central de la Policía, y que no aplica en la práctica la prohibición del referido pasajero en moto, pudiéramos ver o padecer en los próximos días nuevos, similares o peores incidentes. Por eso, mandar un mensaje de que no se permitirá que Manga se convierta en plaza fácil para la comisión de atracos, asaltos y demás hechos punibles pasa por revisar los esquemas preventivos de vigilancia y control, así como los reactivos cuando ocurra una fechoría, pues controlar la salida del barrio a los delincuentes, al tratarse de una isla, no tendría que ser tan complejo.

Como se ha dicho en otros editoriales y lo hemos registrado en nuestras páginas de noticias, Manga ha sufrido un proceso de deterioro en la calidad de vida que le ofrece a sus residentes, en tanto que la ciudad se beneficia de su estratégica ubicación como zona de paso vehicular hacia distintos destinos. Es justo hacer mucho más por este barrio.