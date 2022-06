La adjudicación del PAE

Para no pocos observadores no fue ninguna sorpresa la polémica que se armó alrededor de cuestionamientos sobre el nuevo contratista del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Cartagena.

De hecho, la expectativa que ha rodeado la decisión de elección, por parte del alcalde, de la Bolsa Mercantil como entidad encargada del proceso de contratación de los contratistas del PAE hasta la fecha, ha estado signada por dudas e incertidumbre.

Por los deplorables antecedentes de las anteriores selecciones, en el editorial del 8 de mayo pasado se planteó que si la decisión de acudir a la Bolsa Mercantil para los trámites de convocatoria y adjudicación de la contratación del PAE se debió a la deseada transparencia y asertividad en la escogencia de los respectivos contratistas, a juzgar por los resultados del programa en anteriores semestres, no hay razones para lanzar cohetes.

Sucede que ahora, con la nueva contratación del PAE, y luego de tres procesos declarados desiertos, han surgido interrogantes en torno de quienes integran la unión temporal seleccionada para operar ese sensible programa estatal, principalmente para el segundo semestre del año que discurre.

Según la información que ha trascendido, sobre todo la proveniente de voces del Concejo Distrital, el nuevo operador no cumpliría con los requisitos necesarios para prestar el servicio por la supuesta ausencia de la infraestructura que aquí se exige para atender 181 sedes educativas, incluidos los corregimientos y en la zona insular del Distrito; así como cuestionamientos sobre los antecedentes de uno de los integrantes o controlantes de una de las empresas favorecidas con la adjudicación, que supuestamente fue señalado por paramilitares de financiar, presuntamente, grupos de ese corte entre 2002 y 2008, y de haber adquirido diferentes predios a partir de la supuesta presión ejercida por estos grupos sobre sus antiguos propietarios.

Aun cuando esos señalamientos, que pudieran no ser ciertos o al menos inexactos, no constituirían causal para inhabilitar a los integrantes de la Unión Temporal favorecida con la adjudicación, en todo caso no son de poca monta, razón por la que deben ser aclarados con suficiencia. Y es importante en tanto que esas conjeturas y señalamientos provienen de servidores públicos distritales.

De la misma manera, si la contratación vía Bolsa Mercantil está para garantizar que la ejecución del PAE quede libre de malas prácticas y quejas por la calidad de los alimentos, es inadmisible una nueva equivocación en el compromiso de contar con un operador que cumpla a cabalidad con tan graves responsabilidades.

Semejante reto el que tiene el nuevo contratista, que no solo debe ser competente para lo que ha sido contratado, sino que tendrá que demostrarlo ampliamente. Y esa misma catadura social pesará sobre la Bolsa Mercantil y la Alcaldía.