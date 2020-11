Pocas olas invernales han sido más dramáticas que la de 2004, precisamente para estas calendas, al punto que el entonces alcalde Alberto Barbosa suspendió las fiestas novembrinas. La inundación fue tan alta que tocó abrir las compuertas de La Bocana para bajar los niveles que casi llegaban al borde de los terraplenes de contención, ante la mirada sobrecogida de las familias que vieron amenazadas sus casitas humildes, ya averiadas con los efectos de las lluvias inclementes.

Lo mismo ocurrió en las invernales de 2010-2011, que afectaron todo el Caribe, inundando buena parte de los barrios de la ciudad desde Mamonal; en ese momento también tocó abrir las compuertas de La Bocana.

En el Plan de adaptación del cambio climático de la ciudad, denominado “Cartagena Competitiva y Compatible con el Clima - Plan 4C-”, quedó claro que la suma de dos condiciones, riesgo de inundación por concurrencia de inviernos fuertes más mareas altas, elevan los niveles de los sistemas hídricos tanto en la Bahía como en la Ciénaga de la Virgen, y todos los canales que drenan a esta, es decir, a la cuenca de la Ciénaga con los canales estructurantes, con el aumento de los caudales y volúmenes de agua, todo lo cual impacta sensiblemente a ese cardinal recurso hídrico, lo que ya vuelve inevitable la apertura excepcional de las compuertas de La Bocana.

Es un hecho que ese ingenioso sistema estabilizador de mareas no recibe la atención que la ingeniería reclama. Si esto es así, hay derecho a deprecar de la administración de La Bocana una acción permanente y relevante en el cuidado de su infraestructura, compuertas, dique direccional, y funcionalidad. Los efectos de la sedimentación son preocupantes, tanto en la dársena como en el dique direccional, que requieren de mantenimientos periódicos de relimpia, así como de verificación del funcionamiento del dique que, al menos en apariencia, tiene su estructura afectada por el óxido derivado del salitre implacable.

Esta temporada, no tan cruda como las mencionadas arriba, en todo caso deja en evidencia uno de los defectos de nuestra democracia, que no propicia una continuidad mínima al menos en los asuntos relacionados con la técnica. Es claro que, tras sucesivos gobiernos, el Distrito no ha logrado estructurar un esquema que solucione problemas como el de drenajes pluviales, lo que lleva apenas a la ejecución de obras parciales de mitigación, esfuerzos aislados que producen gastos que no atienden a soluciones efectivas a estos y otros problemas.

Por lo expuesto anteriormente, y lo analizado en el editorial de ayer, es evidente que a la carencia del sistema de drenajes pluviales y de una entidad a cuyo cargo se encuentre la responsabilidad de administrar y mantener ese sistema, hay que sumar lo correspondiente al adecuado manejo y seguimiento del óptimo funcionamiento de La Bocana.

Hace falta un sentido de la integralidad.