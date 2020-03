La campaña demócrata

Tras su sorpresiva victoria en Carolina del Sur, a Joe Biden le devuelven las posibilidades de coronar la postulación como el candidato del Partido Demócrata (PD) que enfrentaría a Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre.

La disparada que logró Bernie Sanders en las parciales de Iowa, New Hampshire y Nevada dejaron en el ambiente que le había llegado el tiempo al sector más radical de la izquierda de ese partido (si es que puede hablarse de extrema izquierda en los partidos tradicionales de EE. UU.); pero fue ingenuo olvidar el peso que aún puede jugar en la contienda el factor Obama, lo que parece explicar por qué Biden le sacó ahora a Sanders una ventaja tan amplia (48% frente a 19%).

En todo caso, sí resulta simpático, por decirlo en términos frívolos, que la presidencia de la primera potencia se pudiera definir en hombres que alcanzaron la tercera edad (Trump, 73; Biden, 77; y Sanders, 78), lo cual habla bien de un país que valora a sus mayores, justo cuando en buena parte del orbe lo joven y vigoroso es lo que se pondera como bueno y prometedor.

Pero el tema que subyace en lo que está pasando con el PD tiene una importancia que rebasa los simples resultados electorales parciales (aún hay mucha tela por cortar), e incluso influye en el destino de otros partidos de líneas liberales o de centro izquierda en occidente.

En efecto, el liderazgo en la política identitaria en esta parte del mundo lo han asumido por años los demócratas de Clinton, Obama, Biden y Sanders, la cual ha sido recogida por los partidos de izquierda en Latinoamérica y Europa. Si bien ello ha traído una apertura universal a derechos de minorías por siglos maltratadas y borradas de las leyes nacionales, también ha supuesto un distanciamiento de causas populares que tradicionalmente encarnó el Partido Demócrata en el país del norte. Ese fue uno de los factores que aprovechó Donald Trump en las elecciones de 2016 para arrebatarle a aquel partido el solio presidencial, pues se erigió, ya revestido de republicano, de discursos que se dirigieron a las clases medias y pobres de los estados del centro y sur de EE. UU., antes en manos demócratas, bajo postulados Rooseveltianos de una nación unida por la igualdad de oportunidades para la clase trabajadora americana, en contra de las empresas que en otras naciones quitan puestos de trabajo a sus connacionales.

Así, el discurso de defensa de los derechos de los trabajadores, raíz y sustrato del PD, se ha visto desplazado por el de otros colectivos que defienden discursos centrados, por ejemplo, en las etnias, la orientación sexual o el medio ambiente, como lo han hecho notar destacados analistas.

De manera que seguramente veremos un discurso demócrata que comenzará a retomar la promoción de los derechos de los trabajadores y a los de esa gran masa de ciudadanos que no encuentran quién los represente en el PD, que les hablen más de la política de la solidaridad que de la diferencia; porque si los demócratas no logran atraerlos nuevamente, no habrá candidato que pueda arrebatarle a Trump otros cuatro años de inquietante mandato.