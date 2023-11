La carta de María Jimena

Como lo hemos dicho en anteriores ocasiones, en El Universal nos negamos a creer la especie de que el presidente de la República padece de alguna adicción que le impide llevar una vida normal, y que explicaría, entre otras de sus erráticas conductas, las ausencias o retrasos en eventos de innegable importancia.

Por el contrario, hemos partido de la base de que la salud física o mental del primer mandatario es un asunto de altísimo interés para la Nación y que, tal vez en otras épocas, pero no en estos tiempos donde todo se sabe, no sería posible ni legítimo ocultarle al pueblo que su líder mayor es un adicto a las drogas o al alcohol o a cualquiera de las formas de adicción que provocan esas conductas.

De manera que, si por algunas horas pudo tener credibilidad la carta pública que, a través de la revista Cambio, la prestigiosa periodista María Jimena Duzán le remitió al presidente este domingo, a las 11:11 de esa misma mañana él mismo se encargó de disipar esas especulaciones, dejando claro que su única adicción es el café por las mañanas.

En efecto, había razón para comenzar a creer que sí era cierto el rumor de la adicción del presidente: María Jimena Duzán es una periodista seria, investigadora y poca amiga de las especulaciones. Nos ha acostumbrado a escribir con base en documentos y, además, ha sido público su apoyo a Gustavo Petro y su inclinación a las ideas de izquierda. Es, además, alguien confiable para éste, como lo demuestran las entrevistas y el trato que el primer mandatario le ha brindado, antes, durante la campaña y ya en la presidencia.

Es tanta la credibilidad de María Jimena y de que no es extraña a la Casa de Nariño, que los opositores al Gobierno infirieron que le estaba haciendo un favor al presidente, en cuanto a suponer que lo que había detrás de esa carta era una explosión controlada, por la cual se procuraba hacer ver que el problema del poder Ejecutivo no es la disfuncional gestión de la Administración, sino de una adicción de la cabeza de ésta y, por lo tanto, lo que no ha salido bien durante estos 15 meses de mandato conferido a la izquierda, no es culpa de las ideas políticas y económicas del Pacto Histórico, o de la tolerancia a la violencia, o las acusaciones por una campaña señalada de presunta financiación ilegal, o del talante antidemocrático o la arrogancia de varias de sus primeras líneas, sino un asunto estrictamente personal y humano.

Tranquiliza que el presidente haya aclarado, por enésima vez, que no hay tal adicción; y no hay razones para no creerle. En vedad que sería imperdonable que tanto él como el alto gobierno le estuvieran ocultando un asunto tan grave como este, si fuera cierto.

Sin embargo, descontada la especulación que la prestigiosa periodista hace en su carta pública, sí tiene sentido prestar atención a otras afirmaciones que Maria Jimena allí formula. Por lo mismo, habrá que volver sobre esta.