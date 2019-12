La certificación del Centro Histórico

En días pasados, el Financial Times publicó un especial sobre la economía del Caribe Colombiano. Uno de los artículos estuvo dedicado al Centro Histórico como destino turístico y, tras mencionar su gran atractivo en el mercado mundial, señaló la mácula que pone en riesgo su sostenibilidad: el ruido que no permite dormir a los visitantes.

Días antes la ciudad había tenido la visita de los auditores de Icontec, quienes están encargados del proceso de certificación como destino turístico sostenible. La certificación que otorgan es para calificar un proceso en marcha, un plan de acción y las medidas necesarias que tiene que adoptar la ciudad para que el Centro Histórico llegue a ser, en 10 años, un destino turístico sostenible.

El resultado de la auditoría confirma el diagnóstico del Financial Times: el destino tiene que mejorar en el cumplimiento de las normas de ruido. El Informe de la auditoría especifica: “... no se evidencia el cumplimiento de la normatividad legal vigente en cuanto al ruido constante generado por los bares y discotecas, zonas públicas, terrazas, movilidad (fuentes móviles)”.

Es evidente que la percepción del Centro Histórico de Cartagena como un destino turístico deteriorado está teniendo implicaciones económicas negativas para la generación de empleo y la sostenibilidad del patrimonio histórico. Este deterioro se da por el rápido crecimiento de las actividades de alto impacto (discotecas y prostíbulos) en zonas residenciales y hoteleras, ruido que no permite dormir ni a turistas ni a residentes; el no cumplimiento de la norma de bomberos y seguridad humana, la prostitución, el microtráfico, el trabajo infantil, la mendicidad, las riñas entre borrachos, los hurtos que se disparan a media noche, los taxis pitando hasta la madrugada.

¡La ilegalidad se apoderó de la noche en el Centro Histórico!

Los generadores de empleo digno y formal, los guardianes del patrimonio histórico, y los residentes se ven en una situación complicada porque a la hora de resolver las infracciones por ruido, las autoridades suelen tirarse el balón aduciendo que la competencia es de otra entidad.

¿Qué puede pasar si las autoridades no actúan para remediar esta situación? Pues que es muy factible que Cartagena vea marchitarse una fuente insustituible para generar empleo y así combatir la pobreza. Como lo han dicho otros, el Centro Histórico es un recurso No Renovable; por lo mismo, si continúa su deterioro, no habrá forma de recuperarlo.

El Distrito debe definir cuál es la visión y el uso que quiere darle a su patrimonio histórico y socializarlo con la comunidad. Definir el tipo de turismo que quiere y que es capaz de asegurar la sostenibilidad económica, que es ya bastante costosa. Definir si el Centro Histórico será para actividades de alto impacto destinadas en la noche solo para adultos mayores, o si decide zonificar y destinar el Centro para actividades de bajo impacto y la hotelería, porque las actividades de alto impacto no son compatibles con la residencialidad y la hotelería, ni con las normas vigentes.