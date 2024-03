La Constituyente

El presidente Gustavo Petro tiene derecho, como lo tienen los congresistas y el pueblo, a promover una Asamblea Nacional Constituyente, que mencionó este viernes, desde Cali, en el sector Puerto Rellena. El asunto es por qué y para qué.

El porqué, según sus palabras, se debe a que las instituciones “... no son capaces de estar a la altura de las reformas...” que propone su Gobierno, que no puede “... aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y lo impiden...”.

El para qué lo explica su afirmación en cuanto a que la “... asamblea nacional constituyente debe transformar las instituciones para que obedezcan al pueblo en su mandato de paz y de justicia, que es fácil de lograr en Colombia”.

En cuanto al porqué, resulta trivial la sustentación, porque entonces el problema no sería de la Constitución, sino de las personas que hoy encarnan al Estado en las tres Ramas del Poder Público. Desde el Ejecutivo, por su incapacidad para convencer al Legislativo de las bondades de sus reformas. Desde el Legislativo, porque está ejerciendo a plenitud sus funciones, como en cualquier democracia deliberativa en la que el Ejecutivo no se impone a aquel, sino que arriba a acuerdos, lo que implica la cesión de pretensiones, esto es, la negociación, ojalá por encima de la mesa.

Lo mismo podría decirse del Judicial, para lo que basta señalar que lo que tal vez irrita al Ejecutivo es que la configuración de la Constitución del 91 está basada en el sistema de pesos y contrapesos, según el cual las tres Ramas del Poder Público, aunque están obligadas a colaborarse armónicamente, mantienen su independencia y autonomía.

Puede inferirse entonces que lo que el Ejecutivo quiere cambiar es esa configuración, lo que resulta inadmisible, pues donde esa autonomía no existe, en Latinoamérica, ya sabemos el estado de pauperización en el que cae la dignidad de los gobernados.

En cuanto al para qué, la explicación resulta contradictoria, pues no es cierto que las instituciones no obedecen al pueblo en su mandato de paz y de justicia, y porque es clarísimo que esto, a diferencia de lo que afirmó el presidente, no es fácil de lograr en Colombia. Y es contradictoria porque estamos bajo un gobierno defensor de los Acuerdos de La Habana, cuyo máximo representante es un exguerrillero, con lo cual los actores armados pueden sentir que conquistaron el poder político por la vía democrática y no por las armas. Por el contrario, resulta difícil lograr la paz en Colombia, pues ni siquiera un exguerrillero no sólo no ha podido lograrlo, sino que, además, se ha profundizado bajo su mandato de paz total la pérdida de control del Estado del territorio patrio, y ni aun él ha sido capaz de integrar al país que votó por el no con el que votó por el sí.

El presidente va a tener que ajustar aún más el discurso y explicar muy bien por qué se requiere una Constituyente. De no hacerlo, su propuesta sólo será otra anécdota.