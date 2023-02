La dignidad del cargo

Pasó lo que era inevitable: varios periodistas confrontaron al alcalde a un nivel nunca visto. Y él se lo buscó. Usaron, como réplica a la retahíla que este les espetó a varios comunicadores que se encontraban cubriendo la conmemoración por los 20 años de la masacre de cuatro mujeres en la Torre del Reloj, similares palabras a las que él desabrochadamente lanzó, como cuando quien habla es un jugador alicorado en la confianza de una mesa de dominó.

El adjetivo más empleado en respuesta a las innecesarias ofensas lanzadas por el alcalde fue “marica”, pero entendido no en sus acepciones tradicionales, esto es, la relacionada con la ninfa que con Fauno tuvo a Latino, o la relativa al hombre que tiene gestos, ademanes y actitudes femeninas.

La acepción usada tanto por el alcalde, como por quienes le reclamaron respeto, se refiere a aquella persona que finge no saber algo que todos saben que sí sabe, pero se hace el candoroso.

Pues bien, cuando una autoridad permanente e irremisiblemente atiza discursos ofensivos, el efecto natural es que sus gobernados le pierdan el respeto.

Todo comienza con una expresión vulgar; el autor cree sentirse identificado con esa porción de la población que no se reserva las plebedades para los sitios privados; el funcionario considera –erróneamente– que algo de grosería lo acerca al pueblo que lo va a defender de las castas, las oligarquías y las élites a las que cree no pertenecer, percepción absurda porque no hay estrato social ni subcultura en esta ciudad en la que alguien desconozca la existencia y sentido de una palabra vulgar. La diferencia está en que las personas no las usan en público, porque hay dos palabras mágicas que propician el sostenimiento de la vida en sociedad, que son ‘pudor’ y ‘respeto’.

El respeto es de aquellas cosas que se desprecian cuando una persona tiene sed de venganza; o cuando se odia o rechaza a sí misma. Hacer pagar por el daño que se cree que se ha sufrido por culpa de los demás, o cuando se piensa que los otros, los de aquel grupo o casta son los culpables del pesar propio o el de la comunidad, atacar con palabras soeces es satisfacer esa sed de venganza, que es casi superior al placer sexual.

Por supuesto que hay personas que son vulgares, no porque se odien o porque culpen a los demás de sus desdichas. Lo son porque la sociedad les ha negado una educación cívica y de urbanidad básicas.

Entonces, hacen mal las personas ‘educadas’ en abajarse en el uso de los recursos lingüísticos que un idioma tan rico en palabras tiene el castellano para decir lo que se piensa, o para comunicarse con la gente a la que no se le considera ‘educada’, empleando el catálogo de expresiones soeces.

Los cargos importantes suelen aprestigiar a quienes los ocupan. Pero a veces esos cargos son perratiados por estos.

El alcalde aún tiene tiempo de elevarle la dignidad a la palabra que habla en nombre de los cartageneros.