La entrevista con el presidente

Ayer, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, concedió una entrevista exclusiva a esta casa editorial, en nuestra sede. Hoy la publicamos en esta edición y puede ser apreciada en su totalidad en nuestras redes y página web, o usando el código de barras que aparece en la noticia impresa.

De la entrevista, muy clara, directa y sincera del presidente Duque, resaltamos los siguientes aspectos:

Uno es la notable inversión que le dejará su Gobierno a Cartagena y Bolívar, reflejada en compromisos por más de 24 billones de pesos, cifra superior a lo que se recaudará con la reciente reforma tributaria. Vías, infraestructura, programas sociales, viviendas de interés social, energías renovables, son algunas de las huellas que, de su gestión, quedarán en la región, incluyendo la disponibilidad del proyecto del Canal del Dique, del cual esperamos que pueda ser adjudicado antes del 7 de agosto.

Dos, que no se le ve aflicción por bajos registros de favorabilidad que figuran en algunas encuestas a pesar de que las estadísticas nacionales e internacionales muestran que el país ha sorteado y sigue sorteando, mejor de lo esperado, las crisis mundial e interna, sobre todo en lo económico y en lo sanitario, lo que no se refleja en diversos sondeos de opinión que no muestran una favorabilidad positiva de su gobierno al término de su mandato.

Sorprende, por ejemplo, que no haya argüído como explicación de esas bajas calificaciones la posibilidad de agresivas campañas de desprestigio o tergiversación de sus logros de gobierno, a pesar de que en las últimas semanas los colombianos hemos podido descubrir o confirmar, cómo hacen los expertos en manejo o manipulación de la opinión para mover los criterios generales hacia uno u otro sentido, según el cálculo o las estrategias políticas o electorales. Valdría la pena un estudio de si ocurrió o no que alguna parte de los logros del actual gobierno hayan sido vapuleados mediante esa manipulación de la información, o si se amplificaron ad nauseam errores, desaciertos y defecciones.

Tres, en cuanto al temor de que el orden público se deteriore sensiblemente después de que se conozcan los resultados del domingo, sea quien fuere el triunfador entre los dos candidatos en contienda, el presidente garantiza que el Estado está preparado para prevenir o controlar desmanes que pudieran presentarse por cualquiera de los bandos concluido el debate electoral. Este dato es importante, pues hay razones para temer que, de las campañas o, al menos, de sus seguidores, haya rebeldía contra la decisión mayoritaria, en la medida que ninguno de los dos contendores ha admitido expresamente que aceptará los resultados que reporte la Registraduría.

En suma, se notó a un presidente empoderado de su gestión, firme demócrata, convencido que dejará satisfecha a buena parte de la población al término de su mandato.