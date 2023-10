Ese concepto, creado y explicado en la Antigüedad (China, Grecia y la Roma de Cicerón), en la Edad Media por San Agustín y Santo Tomás, y desde entonces por autores en la Edad Moderna y la Contemporánea, incorporado al Derecho Internacional con el Ius ad bellum, regula cómo debe responderse una agresión para que se justifique y tenga fuerza moral.

Los israelíes fueron atacados por terroristas, apoyados por regímenes que han decidido exterminarlos. Ante el Ius ad bellum tienen derecho a defenderse del agresor y procurar seguridad a su nación. Por eso, cuestionar ese derecho, que es inmediato ante la actualidad de ataques a sus ciudadanos, es un desacierto, máxime cuando se sabe que el pueblo palestino es pacífico y no coadyuva la violencia contra semejante alguno. El Gobierno de Israel le falló a su pueblo en su deber de evitar el ataque perpetrado por Hamás, que se equivocó al hacerlo. El grupo terrorista tenía el deber político de calcular las consecuencias de sus actos y del inevitable sufrimiento que la conducta demencial de sus integrantes, al asesinar civiles inermes y secuestrar israelíes, causaría al pueblo palestino en Gaza. Estando un populista, arrogante y ultraconservador en el poder como Netanyahu, no podían esperar menos de lo que hasta ahora hemos visto. ¿Podían Hamás y los gobiernos que lo apoyan ignorar la respuesta?

Pero es un hecho que, si Netanyahu no razona y lleva al extremo su sed de venganza, lo que se calificó en sus primeras reacciones como una Guerra justa a la luz del Ius ad bellum, puede convertirse en pérdida de autoridad moral, lo que le propinaría a Israel un daño mayor que el doloroso que le ha asestado la barbarie desplegada por los terroristas de Hamás en su suelo. Hoy, la Guerra justa exige que la población civil extranjera sea protegida, y que no se cuente como responsable de la guerra. Incluso, si hoy es obligatorio respetar los derechos humanos de los enemigos, más aún el de su población civil, que no puede ser sometida deliberada y conscientemente a hambre y demás padecimientos evitables.

Toda persona decente está llamada a condenar a Hamás por lo que hizo y a demandar la liberación de los secuestrados, sin excusas, así como, sin remilgos, a demandar del gobierno israelí un comportamiento moral y humanitario ante el pueblo palestino, víctima también de la irracionalidad de Hamás. Cabe rememorar a Nietzsche, en cuanto a que, quien con monstruos lucha debe cuidarse de no convertirse en otro.

Finalmente, lo que ha hecho el presidente Petro, de juzgar y tomar partido en plena guerra, es un error culpable. Entrar a casas en llamas e insultar a sus inquilinos que están quemándose, para recordarles una afrenta remota o una cercana, no está a la altura de la dignidad de un jefe de Estado, ni de su pueblo. El presidente de la Paz es un factor de controversia inadmisible; y ya estamos viendo las consecuencias.