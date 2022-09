La historia que se repite

El 1 de noviembre de 2013 publicamos una noticia bajo el título ‘Sociedad de Ingenieros y Arquitectos, preocupada por drenajes pluviales’, en la que el entonces presidente de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar (SIAB), Alfredo Pineda Corena, aseguró que la agremiación previno al Distrito de Cartagena desde el año 2011 sobre los problemas de inundaciones que se iban a presentar en la ciudad por falta de drenajes pluviales.

El pronunciamiento se conoció a raíz de las torrenciales lluvias de la semana de publicación de la referida noticia, y que inundaron el Centro Histórico y al sector turístico debido al represamiento de las aguas pluviales, las cuales no tenían por dónde ser evacuadas, especialmente en la Plaza de la Aduana.

El ingeniero Pineda Corena recordó que el 28 de marzo de 2011 y el 31 de julio de 2012, respectivamente, les envió sendas cartas a los respectivos alcaldes de Cartagena, Judith Pinedo Flórez y el finado Campo Elías Terán, exponiéndoles la problemática de los drenajes pluviales y planteándoles a ambos unas probables soluciones.

Se quejaba también la SIAB de que la ciudad, “desde la época de las desparecidas EE.PP.MM., nunca ha contado con un ente que se encargue del adecuado mantenimiento de sus drenajes pluviales y es por eso que, en la época de invierno se presentan inundaciones cada vez mayores en diferentes sectores de la ciudad, razón por la cual se recurre a planes de choque cuya eficacia no dura más allá del próximo invierno”.

Pasados ya casi otros 10 años sin solución al problema por parte del Distrito, es claro que persiste la preocupación por si “algún día” se ejecuta un proyecto tan ambicioso y complejo, encontrará a la ciudad sin que contemos con una entidad que se encargue de hacerle seguimiento “a los diseños, preparación de pliegos de condiciones para licitar las obras, hacer la interventoría una vez adjudicadas y, lo más importante, llevar a cabo la operación y mantenimiento del sistema”.

Un ejemplo concreto es, como lo ha advertido hace pocos días la SIAB, el sistema de bombeo de aguas pluviales construido en la Plaza de La Aduana con el fin de drenar una amplia zona del Centro Histórico, que no ha recibido mantenimiento, con lo cual el agua que debería ser captada para pasarla a la Bahía de Las Ánimas, por debajo del Muelle de La Bodeguita, a través de una tubería de gran diámetro, se estanca.

Por supuesto, si no hay un ente que se ocupe sistémicamente de estos temas, no habrá quien opere o mantenga funcionando esos elementos técnicos. Es claro entonces por qué los canales se taponan de basura y las bombas dejan de funcionar. ¿Dónde están las bombas y demás elementos eléctricos de este sistema de bombeo? Por supuesto, no hay quien responda.

Hay una clara dilación de todas las administraciones para crear esa institución. ¡Y pensar que las inundaciones serán cada vez mayores!