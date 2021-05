La intervención de la ESE

Increíble que cause alivio la intervención forzosa y toma de posesión de bienes, haberes y negocios de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias (ESE HLCI) dispuesta por la Superintendencia Nacional de Salud mediante Resolución 005718 de 2021.

En la lógica de las cosas estatales esto supone un gran fracaso del servicio público de salud local, pero en la mente colectiva no molesta; por el contrario, en el ambiente se respira un aire de esperanza pues, por fin, alguna entidad del Estado ha ido más allá de las meras retahílas discursivas contra la corrupción y el funcionamiento deplorable del sistema sanitario oficial.

Desde hace años se percibe que esa entidad es ajena al servicio pulcro y ejemplar; el hallazgo de 54 deficiencias asistenciales, administrativas y financieras por parte de Supersalud, que ha puesto en riesgo la atención de los usuarios, no es nada diferente de las denuncias que sobre ese ente pesaban desde años atrás.

Funcicar, por ejemplo, con su programa Vigila Cartagena, había identificado fallas en la planeación de los procesos, poca publicidad, ausencia de soportes, y presuntas inconsistencias que atentan contra la transparencia y selección objetiva de los contratos celebrados por la ESE HLCI, revelando reiterativas malas prácticas, que provocaron llamados a la junta directiva que fungía antes de 2020 para que aplicara medidas correctivas que aseguraran el cumplimiento de los principios contractuales de Transparencia, Acceso a la Información y de la Función Pública, pero no hubo avances significativos como lo prueba el hecho de la decidida intervención forzosa, que desplaza a los actuales administradores a pesar de que, conforme con la información que se dio a conocer, los hechos que lo provocaron son anteriores al periodo de la actual administración distrital.

El hecho de que la Superintendencia sea la que haya tomado cartas en el asunto no garantiza, per se, éxitos en los resultados de la intervención; no siempre se ha percibido a esa entidad como un dechado de virtudes y no son pocos los que en el pasado han mencionado la interferencia de la politiquería en sus decisiones.

Cartagena ha sido víctima de un cerco al sector salud que por años ha sustraído a los ciudadanos el derecho a gozar de un sistema sanitario honorable, profesional y con una infraestructura por la que no haya que sentir vergüenza. Ya la ciudad está cansada, por no emplear otras expresiones más descriptivas, de que la salud pública sea un botín y no una bendición social.

De manera que el interventor designado tiene un reto complejo. Por lo pronto, solo tiene un mes para presentar el plan de recuperación de la entidad que le ha exigido la Superintendencia. Es de esperar que sea eficiente en la gestión que se le ha encomendado y que en sus manos esta nueva experiencia no se convierta en otro factor de frustración.