La invasión en Mamonal

Bastó que se hiciera público que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) vendería en subasta virtual el terreno de 107 hectáreas ubicado en la zona industrial de Mamonal, sector Cospique, avaluado en 72 millones de dólares, para que las mafias de invasores profesionales se interesaran en su posesión.

La puja o subasta estuvo abierta hasta el pasado 10 de junio, arrancando con un valor mínimo de venta de $328.079’581.651, lo que a todas luces hacía atractiva la toma ilegal del terreno, para lo cual (presuntamente, según información de la SAE) habrían participado personas con antecedentes de intentos de invasión en otro lote en Pasacaballos.

Si esa información es correcta, que no tendría nada de raro, sería otra prueba de los riesgos que corren sostenidamente los lotes no urbanizados y los no ocupados, en nuestra ciudad, en donde cada vez es más difícil preservar la tenencia o la posesión de una propiedad inmobiliaria.

De hecho, es extraño que la SAE o los nuevos propietarios (desconocemos quiénes son), hayan podido lograr la rápida reacción de las fuerzas del orden y la autoridad civil con competencia para disponer la desocupación del valioso terreno, pues es claro que igual suerte no han corrido tantos otros propietarios y poseedores de inmuebles en Cartagena.

En efecto, son muchos los casos en que propietarios de lotes ven cómo, a pesar de haber incoado las acciones legales (policivas o administrativas) procedentes, dentro de los plazos que establece la ley, esto es, en algunos casos dentro de las 48 horas desde que se tiene conocimiento de la invasión (por la vía directa ante la Policía Nacional), o dentro de los cuatro meses desde la fecha de ocurrencia de la perturbación de la posesión (vía inspección de Policía), no se resuelve a tiempo.

Pero hay casos incluso en los que la Alcaldía/Control Urbano logra el sellamiento de las obras iniciadas con la invasión, cuyos sellos son vilmente vulnerados sin que haya autoridad alguna que logre hacer valer la decisión administrativa, con lo cual el ciudadano afectado ve desvanecer sus derechos posesorios sobre su propiedad inmobiliaria, a pesar de haber confiado la justicia de su caso a quienes tenían o tienen la potestad de proveer la debida asistencia.

Por supuesto, cuando el Estado falla, se profundiza la percepción de que es un ente inútil, poco menos que un fardo, viéndose el ciudadano compelido a acudir, a más tardar dentro del año del despojo padecido, para iniciar la acción posesoria ante un juez civil, proceso en extremo demorado.

Por eso hay que felicitar a las autoridades, que sí operaron a tiempo en este caso. Es inimaginable el costo social y urbanístico, de haber permitido que se consolidara la invasión en el mencionado lote. La afectación al desarrollo industrial, marítimo y comercial de un sector que soporta la más alta carga tributaria de la ciudad, habría sido enorme.