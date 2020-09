Este lunes el país vivió nuevas jornadas de protesta. Las más comentadas, por supuesto, fueron las de Bogotá no sólo porque es la capital, también porque suelen comenzar con una conducta impecable, pero concluir con violencia y vandalismo por cuenta de unas minorías de desadaptados o violentos, que malogran una de las expresiones más sagradas de los sistemas democráticos.

Como lo que pasa en Bogotá no siempre replica a todas las ciudades del país, sólo comentaremos en este editorial lo relativo a la marcha del lunes realizada en Cartagena, la cual resultó remarcable en la observancia a las normas de respeto a la Constitución y las leyes; si hubo pequeños baches o defectos en el largo recorrido, fueron menores y no tienen el potencial de dañar en nada una protesta bien manejada por sus organizadores y ejecutada por los participantes.

La jornada del lunes es un buen ejemplo para el país de cómo puede ejercerse la potestad constitucional a la libre reunión y manifestación pública de las ideas y reclamaciones, que es derecho fundamental declarado en el Artículo 37 de nuestra Constitución Política, el cual reza que “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”.

Quienes convocaron la protesta del lunes en la ciudad y la organizaron mostraron no sólo conocimiento, experiencia y madurez en el ejercicio de esta facultad legítima, sino un sentido de responsabilidad y respeto para con los derechos ajenos, así como la conciencia del valor que tiene preservar el prestigio de una vieja institución que, como la protesta, no siempre es de buen recibo por parte de toda la colectividad en vista del deterioro en la percepción que ha recibido por el abuso de quienes desconocen que siempre será legítima en los términos de la norma constitucional en cita, esto es, cuando se realice en forma pacífica.

Las formas pacíficas del derecho a la protesta no sólo tienen que ver conque en su desarrollo no se despliegue violencia, también con que no haya un abuso en el derecho, esto es, cuando se emplean maneras irracionales de formular los reclamos públicos para la protección de los derechos o peticiones que motivan las marchas, pues ello atenta contra la sana convivencia. El uso excesivo de la protesta, con marchas rutinarias, por ejemplo, sería una de esas expresiones, pues no sólo perturban los derechos ajenos, sino que aboca al descrédito, por agotamiento, a tan importante institución; pero también porque se estigmatiza a quienes de manera moderada concurren pública y ordenadamente a cuestionar, refutar y criticar al gobierno de turno.

En todo caso, al concluir la jornada del lunes, hubo un ambiente de tranquilidad en la ciudad en cuanto a que aquí pasamos la prueba del ejercicio de un derecho llamado a preservar las libertades de expresión, reunión y circulación. Está claro que hay en Cartagena la sensatez y el equilibrio para garantizar el derecho a la protesta y su responsable uso.