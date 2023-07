Faltando por construir solo uno de los siete espolones contratados dentro de las obras civiles de las Fases 1 y 2 del macroproyecto de Protección Costera, esto es, el Iribarren, en El Laguito, la ciudad sigue a la expectativa de conocer cuándo se va a abrir finalmente la famosa playa 5, localizada entre las calles 11 y 13 de Bocagrande.

Aún falta el relleno de arena en las playas 1, 2, 3 y 6, y terminar la playa 4. Pero es necesario que pongan más arena en la playa 5, como lo ha exigido la interventoría del proyecto, así como construir las tres estaciones de bombeo y finalizar el 50% del box-culvert en la playa 4.

A pesar de que las obras deben estar listas para mayo de 2024, mientras no se abra la playa 5, no será posible continuar con el relleno hidráulico de la playa 3 y las demás. Esa es la importancia de concluir todos los pendientes de la playa 5.

Sin embargo, el más estratégico de todo lo irresuelto es el componente social. Mientras no se cumplan las compensaciones pactadas con la economía informal en la playa 3, y contar con la autorización para ubicar a los servidores turísticos en la playa 5, no podrá cantarse victoria. Hay una promesa de apertura parcial, que aliviaría en algo las necesidades de los servidores en las playas, según acuerdo celebrado en el último Comité Local para la Organización de Playas (CLOP); pero no puede quedarse en eso.

Se sabe que la apertura plena de la playa 5 sólo será posible si se colma el cumplimiento de todas las especificaciones y medidas de seguridad advertidas por la Dimar. Pero es que, en todo caso, quedarán otros pendientes que no son responsabilidad del contratista de las obras; se trata de aquellas que debieron preverse antes del inicio de estas, y que a esta fecha no tienen visos de viabilidad.

La zonificación en la zona, la señalización y otros elementos mobiliarios tendrían que haberse dispuesto como acompañamiento de la apertura de las renovadas playas. Pero ni lo uno ni lo otro son obligaciones que hagan parte del contrato con la Ungrd.

De nada valieron las reiteradas observaciones de no pocos ciudadanos e instituciones locales, y las formales de la Procuraduría, ente que desde 2021 ha venido insistiendo ante el Distrito que disponga de los recursos para tales necesidades..., y nada de esto a la fecha.

Por eso se recibe con beneplácito los actos de articulación iniciados por la Procuraduría con gremios como Cotelco, hoteles afiliados y otras entidades de la sociedad civil para aunar esfuerzos ante tales propósitos. Se ha planteado, incluso, usar recursos de rendimientos financieros del proyecto para esto, pero se requieren acuerdos y voluntad de resolver estos entuertos.

La Gobernación también podría vincularse; ya lo ha hecho en otros proyectos internos de Cartagena.

Tramitar recursos para inversiones menores como las que faltan sería una importante contribución.

Juntarse y sumar, no hay otro camino.