La razón de los gobernadores

Claro que los gobernadores tienen candidatos propios a los que podrían estarles dando todo el apoyo que les sea posible; y claro que la experiencia o realidad política llama a suponer que aprovechan sus espacios de influencia para incorporar al debate electoral discusiones que favorezcan a sus partidos, movimientos y electores. No le falta razón al ministro del Interior al advertirles que no hagan política electoral en estos tiempos.

Pero no se entiende por qué usa como excusa esas realidades clientelares para sacarle el cuerpo a una discusión que es absolutamente pertinente, que es política, que debe hacer parte del debate electoral precisamente porque es un tema de primerísimo interés nacional.

Si es cierto que la seguridad es un asunto de todos, como lo alega el ministro, lo es más de los gobernantes, que son los primeros responsables de lo que se haga o deje de hacerse en esta sensible materia, la primera causa eficiente de la creación del Estado, y el primero de los servicios que este debe garantizar a los coaligados.

No es cierto, como lo ha dicho el ministro, que los “... gobernadores no hacen política; ellos lo que hacen es administrar los recursos para poder desarrollar las cosas de su región...”. Por el contrario, los gobernadores hacen política, como todos los que ejercen cargos que conforman el Legislativo y el Ejecutivo derivados de la elección popular.

Cosa distinta es la politiquería, que es tal vez a lo que quería referirse el ministro, pues, como jefe de esa cartera –el Ministerio del Interior es el ministerio de la Política–, debe tener claro que las gobernaciones hacen parte del estamento político nacional, entendido en su sentido prístino. Y de entre ese sentido está el de mantener los diálogos derivados de la obligación constitucional de la colaboración armónica entre las distintas autoridades, para el cumplimiento cabal de los fines del Estado. Y el de la Seguridad es el primero de todos, para que pueda configurarse y mantenerse una sociedad bajo el amparo de un mismo régimen político.

Por lo mismo, se reitera, considerar que el de seguridad es un tema vedado en la campaña electoral es un error extravagante del ministro; es todo lo contrario: no hay tema más apremiante en la discusión política local, regional y nacional, en todos los niveles, que el de la seguridad. Con mayor razón, sería inexcusable que no sea el principal motivo de diálogo de los gobernadores con el gobierno central, en la medida en que el norte sobre cómo se debe manejar en las regiones éste, el más sensible de los temas coyunturales antes de que se vuelva estructural, tiene impajaritablemente que provenir de la alta jefatura del Estado.

Si el ministro supiera lo que está pasando en la provincia en esta materia, no perdería el tiempo en regaños y estaría sentado con los gobernadores acordando cómo enfrentar el más grave de todos nuestros problemas.