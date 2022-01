La reedición de las violencias

Frustrante resulta la andanada de ataques perpetrados por integrantes del Eln, disidencias de las Farc, paramilitares y bandas criminales contra civiles y militares en distintos puntos de la geografía nacional.

Es como volver a los tiempos previos a la celebración de los acuerdos de La Habana, como si no hubiésemos avanzado nada en la recuperación de la paz y la convivencia, sobre todo en las zonas apartadas de las urbes, allá donde el Estado se empeña en no existir.

No puede ser que otra vez los ciudadanos afirmen que quieren armarse para defenderse de los distintos flancos desde los que se les amenaza, hostiga, desplaza o asesina, porque el establecimiento no funciona para ellos, porque ni las fuerzas oficiales ni la atención estatal nacional o regional acuden a llenar los espacios vacíos del poder legítimo. Es como si hubiese una aceptación de que no hay manera de evitar que se reediten las ilegales formas de defensa violenta que desangraron al país ante los ojos impertérritos de quienes gobiernan desde Bogotá.

Pero ya sabemos que eso no es cierto. Sabemos que, cuando el Estado asume su papel republicano de garantizar el orden público y la atención de los asuntos sociales, lo puede lograr; y no sólo con la presencia determinada de las Fuerzas Militares y de Policía, sino con la asistencia de programas que acercan al ciudadano con el establecimiento, y mejor cuando esos planes y proyectos se construyen con la participación de las comunidades destinatarias, dialogando y escuchando a sus líderes, singularmente a las mujeres que sostienen la unidad familiar y comunitaria.

¿Hay quien pueda dudar que las chispas que encienden el terror en las periferias territoriales de Colombia son la ausencia de Estado, la injusticia social, la corrupción y el narcotráfico? ¿Y hay quien justifique que las violencias que se viven en esas olvidadas comunidades son motivadas por idealistas reivindicaciones políticas? ¿Hay quien piense que aún son las armas el medio expedito para acceder al control político dirigido a transformar este país en uno donde reine el bienestar general? ¿Hay plena conciencia de que la actual cresta de violencia obedece sobre todo al control de territorios propicios para el narcotráfico y demás negocios ilegales?

Si algo queda de político en algunos de esos grupos, es el cálculo de que estamos en tiempos electorales, con lo cual procede agravar la situación de orden público, pero no como una despedida al gobierno que se va, que no pudo restituir el control en el territorio para el Estado, sino como la más evidente muestra de poder utilizada por los violentos para hablarle descarnadamente a los que vienen, y que ahora están en la contienda electoral.

¿Habrá alguna manera de ahorrarle al país otro recorrido sangriento, que nos libre del dolor y de la humillación de identificarnos como un pueblo violento y fratricida?