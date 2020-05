La salud al banquillo

El estado de postración del sistema de salud pública jamás habría quedado tan patente, de no ser por la atención que todos hemos prestado, en frustrante espera, al mejor aprovechamiento del tiempo de encierro, que supuestamente serviría para que el sistema estuviera bien preparado cuando se revelara el primer pico, que no ha llegado. Pero es evidente que hoy no sólo no contamos con los equipos y suministros necesarios, sino que, además, los contagios se dispararon peligrosamente.

Y eso fue lo que generó la reunión del Puesto de Mando Unificado (PMU) celebrada en el Centro de Convenciones este fin de semana, convocada por el Gobierno Nacional, con la Alcaldía y la Gobernación, para revisar las medidas adoptadas y las previsiones que se han tomado para poner a tono el sistema, de cara a la atención de las personas que resultarán más abatidas por el virus.

En el escenario del PMU el alcalde Dau insistió en que las EPS hagan las pruebas COVID -19 a tiempo, para así detectar a las personas portadoras, aislarlas y poder evitar la propagación.

Por su parte, desde la capital, el procurador Fernando Carillo anunció la esperada comisión de la Procuraduría General al Dadis, para determinar el orden y estado de las transferencias de recursos a las IPS.

A su vez, la Personería pidió que se inicie una investigación formal a las EPS por los incumplimientos en la prestación del servicio de salud a sus usuarios, la no entrega oportuna de medicamentos no POS, o la dilación de autorizaciones para que las IPS realicen cirugías, máxime ahora con la pandemia, pues esta se emplea como excusa para incumplir trámites solicitados por sus usuarios, y se multiplican los afiliados que padecen de enfermedades graves o fallecen en sus casas en espera de servicios.

Esa presión a las EPS incumplidas –que no son todas, puesto que varias de éstas brindan un servicio satisfactorio como lo acaba de demostrar la encuesta realizada por Cartagena Cómo Vamos–, tiene que llevar a una mejor articulación entre el Dadis y la ESE Cartagena, con las EPS y las IPS y, especialmente, para que a las clínicas y hospitales les paguen las cuantiosas deudas que los tiene asfixiados.

Pero, si por un lado ya nadie discute que varias EPS en la ciudad han sido lerdas en la toma de muestras de pacientes y del envío para su procesamiento, o en la vigilancia más estricta de los casos y sus posibles nexos epidemiológicos, por el otro, es evidente que la ESE Cartagena de Indias, entidad que administra los centros públicos de salud, necesita un revolcón que garantice que los giros anunciados por el ministro de ese ramo se inviertan completa, correcta y prioritariamente en salarios y dotación del personal médico y ayudantes, en respiradores y otros elementos, así como en mejorar los tiempos de diagnóstico.

Si es cierto que la politiquería acabó con la ESE Cartagena de Indias, y no hay razones para creer lo contrario si vemos cómo la COVID-19 encontró al sistema sanitario regional, es de esperar que los agentes del Ministerio Público local y nacional pronto revelen quiénes son los autores de la debacle, pero también llamen al orden a las EPS abusivas.