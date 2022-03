No es fácil quitarse de la mente la pregunta, producto de la frustración que aún no se desvanece, del porqué una selección de fútbol como la nuestra, que cuenta con jugadores de talla mundial –o, dicho de manera más exacta, europea–, quedó por fuera de Catar.

La aflicción colectiva es comprensible: una nación como la nuestra necesita héroes de carne y hueso, esos que otros espacios de poder niegan, que tendrían que darnos ejemplo de superación y grandeza.

Los futbolistas son los gladiadores de nuestro tiempo. Ellos resumen la capacidad de lucha, disciplina, de esfuerzo individual, pero también de la grandeza que solo se logra cuando se trabaja en equipo. Y el fútbol, aún no se sabe por qué, sigue siendo el rey de los deportes, porque, a diferencia de otros juegos que reciben tanta o más atención en cada país, es el más universal de todos, precisamente porque es el que más pasión despierta.

Por eso, lo que en lógica tendría que ser la pérdida de ilusiones de otro entretenimiento más, para los colombianos se convierte en una razón de identificación y de encuentro nacional, lo que no parecen tener claro los principales responsables de que se haya perdido la oportunidad de mantenernos unidos también a través de la esperanza de coligarnos en el Mundial de Fútbol en Catar.

Su dirigencia local, a similitud de lo que ha pasado en la Fifa y otros organismos de este deporte, se marginó de lo que importa al interés colectivo, pues el manejo que se le ha dado es propio de un grupúsculo cerrado con incentivos mezquinos, que complotan por el poder y otros móviles inconfesables, con descuido de lo que atañe a la generalidad de la población, que fija compensaciones compartidas, gratificantes para al conjunto de los asociados.

Los directivos del fútbol, estatutariamente, no le deben explicaciones al pueblo colombiano. Y ese es el problema: ellos mismos se han encargado de que este deporte y la Selección Colombia sean asunto de interés nacional. Por lo tanto, si aquello es así en lo fáctico, aunque no en lo jurídico, Ramón Jesurún, Álvaro González y los demás directivos visibles e invisibles, le deben una explicación al país sobre este fracaso, que tiene más implicaciones que la simple decepción general. Y, de entre esas explicaciones, incluir una valoración de cuáles fueron las decisiones que iban marcando la ruta a la pérdida de enjundia del equipo, que fue evidente desde varias fechas atrás, y que no se resolvieron a pesar de la inminencia del desastre, que ni siquiera los siete partidos sin ganancia ni goles, evitaron. Sobre todo, qué peso tuvo en una campaña desastrosa la distracción que supuso atender los sonados escándalos de corrupción que no hicieron posible revivir los tiempos de José Pékerman.

Por supuesto que podemos pensar en 2026, pero para coronar ese propósito, mucho hay que limpiar, debajo de la alfombra, de los desaciertos de la dirigencia del fútbol nacional.