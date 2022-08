La visita del ministro

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, estuvo en nuestra sede, acompañado del presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura. No recordamos que tan altos funcionarios hayan optado por atender sus temas en la provincia tan prontamente. Este gesto es un buen síntoma y habla bien de la nueva administración nacional que, con tales actitudes a través de los integrantes del gabinete ministerial, empieza a darle cumplimiento a la promesa de construir el Gobierno desde las regiones.

Como ya lo había dicho el ministro en el evento de Caracol esta semana, entre los proyectos prioritarios del presidente Petro están la ampliación del Aeropuerto Rafael Núñez y la recuperación del Canal del Dique.

En la reunión de ayer ratificó que la APP para la ampliación del aeropuerto es una realidad. Se valora sobremanera la aceleración que se ha surtido para que este proyecto comience lo más pronto posible.

Alivio también por la ratificación en cuanto a que este Gobierno no tiene dudas sobre la absoluta necesidad de la ejecución prioritaria del macroproyecto del Canal del Dique. El asunto entonces ya deja de ser si el presidente Petro, el Ministerio del Transporte y la ANI deciden si harán o no el proyecto; ahora el tema es si Sacyr cumple los requisitos para merecer o no la adjudicación; y, en caso de que no, cuánto tiempo habrá de tomarse la ANI para reestructurar el proceso de tal manera que se abra prontamente el nuevo concurso de méritos internacional.

Entendemos que para los altos funcionarios del Gobierno no escapó que prácticamente todas las razones que se esgrimen para paralizar el proyecto son plenamente compatibles con este. De hecho, sin el proyecto ninguna de estas podría llevarse a cabo.

Las comunidades que se quejan porque no las han escuchado serán atendidas en el gobierno del pueblo. Todas serán seguramente convocadas a las reuniones de concertación y consultas que se requieran. En cuanto a la inhumación de los cadáveres por la violencia, solo si se hace el proyecto habrá recursos, técnica y tecnología para hacerlo posible.

También pudo haber suficiente ilustración en que los apetitos económicos o las mezquindades de empresarios que solo piensan en sus intereses y que no son de Cartagena ni de Bolívar, no merecen atención ni pueden paralizar la recuperación de la ribera del Canal y, por ende, de las comunidades que sufren de las inundaciones, ni pueden superponerse a la salvación de las bahías de Barbacoas, Cartagena, y las islas de Barú, Tierrabomba y del Rosario.

Fue gratificante ver a varios de los congresistas de Atlántico, Bolívar y Sucre, de todas las bancadas, confirmando su apoyo al proyecto y la convicción.

En consecuencia, se espera que las reuniones que faltan con las comunidades fluyan sin inconvenientes, y que por ningún motivo los técnicos del Gobierno dejen que el proyecto se detenga irremisiblemente.