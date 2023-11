Las afirmaciones de Duzán

Descartada por el mismo Gustavo Petro la especie lanzada por María Jimena Duzán, según la cual padece de alguna adicción que explicaría, entre otras de sus erráticas conductas, las ausencias o retrasos en eventos de importancia, procede revisar, ya no esas especulaciones, sino las afirmaciones de quien, a no dudarlo, es una persona que no tiene razones para dañar la imagen del presidente.

Por el contrario, María Jimena es una periodista seria, investigadora, quien no ha ocultado su apoyo a Gustavo Petro y su preferencia a ideas de izquierda, siendo alguien confiable para este, como lo demuestran las entrevistas y el trato que el mandatario le ha brindado, antes, durante la campaña y ya en la Presidencia, lo que le da sentido a revisar las razones por las que considera que, tras un año y medio de mandato, son muchas las oportunidades perdidas bajo el actual mandato.

Lo primero que señala en su carta, de fondo, es que siente desgobierno, como si, después de haber buscado tanto el poder, el presidente no supiera qué hacer con este, para lo cual le parece desconcertante la visión que el primer mandatario afirma en torno a que él no tiene el poder, sino el Gobierno, porque el verdadero poder lo tienen los grupos económicos. Es importante atender esa afirmación del presidente, que es común escucharla entre todos sus seguidores, y más, la cual parte de un supuesto falso, y es que colombianos como los Gilinski, Sarmiento o Santo Domingo tienen facultades superiores a las presidenciales, lo cual es un verdadero desatino.

El poder político en Colombia lo ostenta quien tiene en sus manos el bolígrafo que firma los decretos, formula y ejecuta las políticas de Estado. Nuestro país es uno esencialmente presidencialista, y no hay poder económico que lo supere. Esa excusa es válida para cuando la izquierda no gobierna, pero, una vez en el poder, el establecimiento es la izquierda, y es la que manda, incluso con los grupos económicos, que suelen adaptar sus negocios a las realidades oficiales.

Su calificación de los trinos del presidente como razonables algunos, otros delirantes, o mal escritos que llaman a la revancha y a la pelea, y otros impresentables, muestran a un Gustavo Petro ya nada conciliador ni dispuesto a tender puentes, que representa a una izquierda sectaria, con lo cual no se ve cómo, un presidente atrincherado, pueda llevar a cabo un acuerdo nacional para sacar adelante la agenda de cambio.

Hay más afirmaciones, pero estas, en cierto sentido, resumen lo que desde opinadores del mismo Pacto Histórico se han venido expresando antes y después de las elecciones de mitaca.

En alguna parte se anunció la convocatoria a un “retiro espiritual” de los líderes del Pacto; es insensato demorar ese encuentro. Allí deberán hacer la autocrítica necesaria para evitar el atrincheramiento que nada bueno dejará al término del actual cuatrienio.