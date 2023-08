Las ausencias presidenciales

En El Universal nos hemos negado a creer que las ausencias frecuentes del presidente de la República son deliberadas o perniciosas. Hemos confiado en las explicaciones oficiales que se han dado en cada caso, pues entendemos que no podrían estar ocultándonos circunstancias inconfesables.

A pesar de que es extraño a nuestra experiencia republicana, hemos recibido con cierto grado de normalidad esas tardanzas o esas ‘desapariciones’ del primer mandatario, bajo el entendido de que tiene derecho a enfermarse, o que suele desarrollar agendas privadas, o a que la Fuerza Aérea tome la decisión de retrasar los vuelos de retorno al país por razones de seguridad, singularmente por el clima, siendo éstas las principales explicaciones que se nos han ofrecido a los ciudadanos.

Pero es comprensible que en un amplio sector de la opinión, inclusive de aquella porción que no tiene razones para hacer oposición al Gobierno, se miren con disgusto las ausencias del presidente, no solo por la inusual frecuencia; también, y sobre todo, cuando ocurren en circunstancias inauditas en tanto que ponen en entredicho la dignidad del cargo y la imagen de la nación, que encarna quien ostente el solio presidencial.

Para citar casos relevantes, las plantadas a magistrados de las altas cortes, a la cúpula militar en ceremonias de transmisión de mando, o a gobernadores; o la incumplida promesa que hizo, por ejemplo, de ir a San Andrés con ocasión de la expedición del fallo sobre las pretensiones del régimen de Ortega; o la espera desconsiderada a los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga y otros eventos masivos en Santander, son apenas muestras de una conducta muy extraña, al punto que le ha abierto camino a especulaciones que dañan la credibilidad y respeto de la figura presidencial.

De hecho, La Silla Vacía revisó la agenda palaciega desde el 7 de agosto de 2022, encontrando que se han cancelado o reprogramado más de 80 eventos, sin dejar de anotar que los incumplimientos son tantos que han suscitado ataques políticos, rumores y desinformación, que van desde inverosímiles problemas de consumo de sustancias, hasta improbables afecciones de salud.

Pero es imposible sustraerse de esta temática después de que se revelara su no asistencia a las ceremonias de cierre o faltar a la foto oficial de la Cumbre Amazónica en Belem do Para (Brasil), con motivo, entre otra razón, de dificultades climáticas, pues no solo otros presidentes sí pudieron retornar a sus países, sino que bastaba con buscar en Google la situación del clima en esa zona para comprender que no es una explicación fácilmente admisible.

Las especulaciones no convienen ni al presidente ni a la majestad de su cargo. Interesa que se despejen desagradables teorías, todas inverosímiles, por el bien de su mandato y por la tranquilidad de los gobernados.