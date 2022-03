Las buenas EPS

Quienes están afiliados a buenas EPS seguramente no entenderán por qué se propone acabarlas. Y quienes tengan memoria de los tiempos en los que el ISS tenía a su cargo la prestación del servicio de salud a las familias y empresas colombianas, junto con Cajas de Previsión y otras figuras estatales, recordarán el maltrato recibido de esas entidades, la mala prestación de los servicios y la pauperización de sus oficinas y hospitales oficiales.

El deterioro de la calidad en los servicios de salud pública, el encarecimiento de la atención en consultas médicas privadas y clínicas no estatales, y los altos costos de las medicinas y tratamientos, singularmente de enfermedades mórbidas, catastróficas y terminales llevaron al reclamo de un nuevo sistema que sustituyera la ineficiencia de los viejos esquemas, con el ruego de que se reemplazara el ISS con figuras que garantizaran la prestación regular de la atención médica, singularmente a las gentes de escasos recursos, carentes de los ingresos que entonces reclamaban las soluciones a los quebrantos de salud.

La sensación que había es que los aportes que se recaudaban de las contribuciones de empleados y empresas se quedaban en los bolsillos de quienes administraban aquellas entidades públicas.

Con la reforma a la salud que trajo la Ley 100 de 1993 se creó el Sistema de Seguridad Social Integral con el fin de coordinar entidades sanitarias, administrativas y logísticas para facilitar el acceso, a las personas y las comunidades, a la salud, especialmente para evitar, como ocurría antes de esa ley, que se redujera sensiblemente el ingreso económico de los hogares por cuenta de imponderables derivados de enfermedades, accidentes, maternidad, desempleo, entre otras vicisitudes humanas.

Hoy el esquema de la referida ley es más complejo, pues abrió las puertas para que se conformara además el Sistema General de Pensiones, el Sistema General de Riesgos Laborales, entre otros Servicios Sociales Complementarios.

Estos esquemas complejos fueron creados para que funcionen; para que el ciudadano no tenga que disponer de ingentes recursos a fin de proveerse o proveer a su familia de servicios de salud onerosos, o a gastarse buena parte de sus ingresos en medicinas y costosos tratamientos.

Cuando el ciudadano y su familia están afiliados a una buena EPS, este sistema es una bendición. Cuando le toca una EPS manejada por políticos desalmados o por empresarios mediocres o avaros, es una verdadera maldición.

Lo que no funciona entonces es la mala administración y no el Sistema. Si hay que acabar con algo es con las malas EPS; el Estado no debería demorar tanto en liquidarlas.

Si se fortalecen las EPS bien administradas, el buen ejemplo cundirá y la competencia por ofrecer servicios decorosos a los usuarios, que puedan mudarse de unas a otras sin cortapisas, harán un Sistema mejor y más eficiente.