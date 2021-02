Las condenas de la informalidad

El reciente fallo por el cual se condenó al Distrito a pagar cuantiosa indemnización a un propietario de vehículos de transporte de pasajeros, afiliados a empresa habilitada para prestar el servicio público de transporte colectivo, debido al incumplimiento u omisión de la administración local en su deber de ejercer la vigilancia y control que le impone la ley respecto del transporte ilegal, singularmente de mototaxis, con la consecuente afectación de quienes prestan el servicio de manera legal, supone un grave daño al erario en la medida que abre un boquete para que otros transportistas legales pretendan equivalentes condenas por la falta de ejercicio de la autoridad frente a la informalidad que compite con ventaja frente a quienes se sujetan a la formalidad.

Es un fallo sin precedentes en la ciudad, pero que cuenta con diversos proveídos judiciales para casos similares en los que la justicia ha señalado que no le es dable a los servidores públicos desatender el ordenamiento jurídico frente a una conducta irregular y generalizada, como el mototaxismo, sino que, ante la ilegalidad, las autoridades deben encaminar sus potestades al efectivo cumplimiento de las normas, controlando a tiempo estas prácticas puesto que, tal como se cita en el referido fallo, “... considerar que la costumbre aprehendida por los usuarios de este tipo de transporte o la asociación entre conductores no autorizados legitiman la actuación, no tiene asidero, en cuanto, como se sabe, la costumbre contra legem se encuentra proscrita en nuestro ordenamiento jurídico...”.

Se probó en la primera instancia (la sentencia es apelable), que existe responsabilidad patrimonial del Distrito por los perjuicios causados al demandante, debido a la reducción del número de pasajeros que movilizaba en los vehículos de servicio público de su propiedad.

Frente a esta onerosa sentencia cabe pensar –desde lo estrictamente objetivo– en tantas situaciones similares que auguran condenas semejantes. Para el caso, baste citar lo que está pasando en Playa Blanca, ahora que la Procuraduría ha reiterado tomar acciones de fondo en torno de las construcciones en zonas de bajamar a propósito de las conflagraciones que allí han acaecido hasta la fecha, insistiendo en la prohibición de la reconstrucción de las edificaciones consumidas por el incendio. O lo que está ocurriendo con el controvertido negocio del transporte acuático de turistas en zonas no habilitadas.

Todo demuestra que la tendencia distrital ha sido “dejar hacer/dejar pasar”. Pero el fallo que comentamos muestra las consecuencias patrimoniales no solo contra el Distrito, es decir, contra todos los contribuyentes, también contra los funcionarios que permiten o patrocinan estas conductas, quienes se exponen a que les persigan sus bienes dentro de las acciones de repetición que deberá proponer el Distrito.