El presidente Gustavo Petro cumplió su promesa de asumir temporalmente las facultades regulatorias de algunos servicios públicos.

El jueves expidió el Decreto 0227 que le dará, hasta el 16 de mayo próximo, funciones de carácter general que han estado delegadas, por leyes aprobadas desde 1994, a las Comisiones de Regulación de Energía y Gas (CREG) y de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).

El Decreto 0227 tiene la particularidad que prevé la potestad de solicitar apoyos técnicos a ambas comisiones, pero también a otras entidades de los sectores mencionados, así como la de permitir la continuidad de las operaciones de ambas Comisiones para los estrictos propósitos de promulgar actos administrativos de carácter particular que ejercen debido a sus funciones.

Por lo tanto, es de suponer que el presidente solo se ocupará de regular lo relativo a la reducción de las tarifas sin afectar la estabilidad, confianza y solidez del sector energético, lo cual haría bienvenido el experimento, aunque, per se, se trata de una labor extremadamente técnica y compleja.

No lo persuadieron las recomendaciones de que no lo hiciera, provenientes de importantes sectores, sobre todo de ambientes muy calificados en estos temas, de entre las cuales se destaca la carta que le dirigieron 15 exministros de Minas y Energía y 8 excomisionados, sobre los efectos adversos que tendría intervenir la CREG.

Poco se ha dicho sobre la intervención de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), pues a este aspecto no se ha referido explícitamente el presidente, salvo unas opiniones generales que, por eso, aún no despiertan inquietud.

Es natural el nerviosismo que hay en el sector debido a los recuerdos de quienes vivieron los tormentos del apagón que sufrimos durante el mandato del presidente César Gaviria.

Pero también son muchos los expertos y usuarios que celebran esta intervención en tanto que no encontraron en la CREG respuestas apropiadas a las justificadas quejas por las implacables alzas en las tarifas por el consumo de energía eléctrica, lo que ha pesado enormemente en la inflación que castiga la canasta familiar y la caja de las empresas.

Tal como dijimos en anterior ocasión, en el caso del sector eléctrico, la CREG le abrió las puertas a la polémica decisión presidencial, pues desde hace años no ha sabido despejar las creencias, aunque pudieran no ser ciertas, sobre su incapacidad de autorreformarse, de no disimular una preferencia por favorecer a las empresas de Medellín y Bogotá, o a los oligopolios de los generadores hídricos.

Consideramos que por más decisiones que adopte el presidente en estos tres meses, si no se refieren a regular y reducir el componente de pérdidas del sistema eléctrico, concretados en las pérdidas no técnicas, de muy poco le servirá a la Costa Caribe esa intervención.