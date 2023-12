Las infaustas capacitaciones

Jamás podríamos imaginarnos que, después de las duras, frecuentes y justificadas críticas a la descarada contratación de capacitaciones por parte de los alcaldes locales, nuevamente, y como corolario de mandatos grises, escandalosos y displicentes, la cabeza de la Localidad 2 (de la Virgen y Turística) tuviera la osadía de culminar su polémico periodo con la suscripción de un cuantioso contrato precisamente para realizar “capacitaciones”.

El contrato, por 3.185 millones de pesos, fue celebrado con una entidad sin ánimo de lucro cuya actividad social principal no es precisamente brindar formación en emprendimiento.

La contratación resulta aún más reprochable si se tiene en cuenta que las capacitaciones vienen rechazadas por líderes comunales, porque prefieren que los recursos del erario se destinen a infraestructura vial, limpieza de canales y caños, espacios recreativos, entre otras necesidades prioritarias, y porque se justificó en la declaratoria de calamidad pública derivada de las afectaciones invernales, que el alcalde Dau decretó en noviembre para agilizar la contratación de todos los elementos, productos y servicios necesarios con el fin de atender a las familias sujetas a riesgo.

Resulta repudiable que se haya aprovechado esa intención para, en vez de ofrecer protección, apoyo y soluciones a quienes padecieron aquellos días tortuosos, ejecutar capacitaciones en emprendimiento y reinvención laboral con las intervenciones en infraestructura y apoyos alimenticios económicos para revertir de inmediato las afectaciones del clima.

Lo que ha ocurrido no solo es escandaloso; también propina daño al deber de brindar capacitaciones pertinentes o necesarias a cargo del Estado, pues las sataniza, en la medida que no se escogen las que oportuna y consecuentemente son convenientes, sino aquellas que, a abultados costos, dan pie, aunque pudiera no ser así, para que se infiera que se emplean con el fin de extraer recursos, ilícitamente, hacia bolsillos inconfesables.

Andy Reales tiene el deber de explicarle a la ciudadanía, sobre a todo a quienes residen en los barrios de la Localidad 2, y después de sortear investigaciones, suspensiones y diversas polémicas por presuntas irregularidades en la contratación pública, por qué, en vez de destinar esos dineros a necesidades prioritarias, optó por persistir en las infaustas capacitaciones.

Pero hay otros ciudadanos llamados a ofrecer explicaciones, comenzando por los ediles, quienes o fungen como cómplices de tales decisiones, o ejercen control político; ¿cuál de esos papeles han desempeñado?

También la personera distrital, mencionada por el alcalde Dau como responsable de la opacidad en las investigaciones contra Reales; así como otros funcionarios y ciudadanos expuestos a la luz pública tras la publicación de unos chats que el alcalde compartió con este diario.