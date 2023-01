Las OPS mentirosas

Desde esta tribuna se ha insistido en la necesidad de reestructurar las administraciones públicas para acabar con la farsa de las órdenes de prestación de servicios (OPS) o con los supuestos contratos de prestación de servicios independientes, con las cuales el Estado oculta verdaderos contratos individuales de trabajo, con el fin de esquilmarle a buena parte de los servidores públicos el reconocimiento y pago de la plenitud de sus prestaciones sociales.

En efecto, como la realidad avanza mucho más a prisa que la paquidermia estatal, las plantas de personal de los entes públicos permanecen estáticas, sin reconocer cómo cambian los tiempos y sin adaptarse a las nuevas exigencias sociales. Por eso, tantos servicios que deberían estar a cargo del Estado no se prestan o se prestan mal, pues sus agentes no son capaces de reconocer lo que los nuevos tiempos demandan, defecto que se manifiesta en una mediocre, cuando no pésima, atención a los requerimientos y necesidades de los gobernados.

Como no es posible crear cargos públicos sin que existan previamente en la respectiva estructura administrativa, entonces los gobernantes acuden a las OPS y a los contratos de prestación de servicios independientes. Así, el Estado en todas sus esferas se va llenando de servidores de primera y de segunda categorías. Aquellos son los que se nombran por decreto o mediante resolución, y quedan cobijados por las normas del derecho laboral público, con el reconocimiento de la plenitud de las prestaciones sociales. Los de segunda son quienes se vinculan mediante OPS o mediante contratos de prestación de servicios; y, a pesar de que laboran tanto o más que aquellos, no reciben prestaciones sociales, sino que se les da tratamiento de contratistas independientes.

Recientemente, el DAFP y la ESAP cometieron el error de notificar que las entidades públicas nacionales solo tenían 4 meses para adelantar los procesos de formalización laboral, lo cual era más que evidente que sería imposible. Por fortuna, ese absurdo lo corrigió el Ministerio del Trabajo, quien sensatamente ha concedido más tiempo y con mejores instrucciones para lograr tal propósito.

Por lo tanto, las entidades públicas regionales pueden extraer al menos dos conclusiones de esa cadena de errores ya corregidos por el Ministerio.

La primera, que hay que acabar con la abusiva farsa de las OPS que se relacionan con labores misionales o fijas de la entidad, y proceder a reconocer la plenitud de los derechos laborales de quienes estén vinculados con subordinación bajo esa mentirosa modalidad.

La segunda, es que ya deben concretarse los procesos de reestructuración de las plantas de personal, y los concejos distritales y municipales están obligados a proveer esa solución a las respectivas administraciones, aprobando los proyectos contentivos de tales iniciativas.