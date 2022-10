Las tarifas ‘caribeñas’

La semana pasada se conocieron los acuerdos voluntarios a los que llegaron las empresas generadoras y comercializadoras de energía para contribuir a la baja de las tarifas a nivel nacional. Bien hecho por estas. Ahora falta que las generadoras de energía hidroeléctrica aporten más a ese propósito.

Pero está claro que, si esto beneficia en algo a los suscriptores del servicio en todo el país, no resuelve prácticamente en nada lo que está pasando con los usuarios costeños, quienes recibimos una energía verdaderamente ‘caribeña’.

Se ha dicho hasta la saciedad en esta tribuna, conforme con las explicaciones que nos han brindado expertos como William Murra, que lo que se nos ha ofrecido como soluciones no resuelve el problema de la Costa Caribe, en la medida que nuestro problema es concreto y no admite discusión, y que en todo caso no es el componente de generación.

Nuestro problema, que nos apabulla escandalosamente, pues incrementa el costo de vida a límites insoportables que rebasan con creces la ya pesada inflación nacional, son las pérdidas no técnicas, que no es otra cosa que obligar a pagar a la gente cumplida, que son la mayoría de los costeños, lo que ciudadanos inmorales le quitan ilegalmente al sistema de energía.

Por cuenta de los bandidos que se roban el servicio (y de quienes carecen de recursos para pagarlo, en todo caso acudiendo a las conexiones fraudulentas), quienes honran sus obligaciones –aún aquellos que ya no saben si pagar la factura o comprar comida para sus hogares– se ven obligados a asumir el pago de este componente, que pesa el 30% en las tarifas. ¡No es justo!

Y es que, además, es peligroso. Si no se toman medidas que hagan justicia tarifaria, le va a explotar un problema de orden público al actual Gobierno, lo que se sumará al ya inmanejable ciclo de atentados, asesinatos y muerte a sangre viva que estamos sufriendo en ciudades capitales y municipios y veredas de los departamentos del Caribe. Ya hasta los pasivos y conformistas habitantes de Manga, Pie de La Popa, Marbella y Crespo están hablando de quematones de recibos. ¿Hay sublevaciones más determinadas que las que parten de las clases medias?

De nada valdrá ninguna de las soluciones que se han esbozado si no se sientan los expertos a encontrar, en serio, una fórmula tarifaria que se ocupe directamente del tema de las pérdidas no técnicas.

Hay que reconocer el esfuerzo que está haciendo la ministra de Minas y Energía. Podría esperarse, del interés puesto en el problema puntual del Caribe, que considere propuestas tan interesantes como las del presidente ejecutivo del Intergremial del Atlántico, Efraín Cepeda, en cuanto a que le corresponde al Estado asumir las pérdidas bajo algún mecanismo, anticipar la modernización de la infraestructura del sistema, y profundizar las investigaciones y medidas judiciales contra los fraudes.

¡Hacer lo que hay que hacer!