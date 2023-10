Lecciones del domingo

Como todo proceso electoral, a su conclusión deja muchas lecciones. De las del domingo pueden extraerse, entre otras tantas, algunas como las que seguidamente mencionamos.

Una inicial podría ser que se consolidaron las alianzas; la reunión de fuerzas de distintos partidos y movimientos políticos, afines o no, dieron resultado para todos los niveles de cargos en la competición, razón por la que se prolongarán para futuras campañas electivas.

Otra, que los partidos tradicionales conservan intacta su capacidad y conocimiento de cómo elegirse, lo que seguirá contando frente a próximos debates electorales.

También, que desde este domingo tenemos un nuevo escenario político. Más que ganadores y perdedores, hay una reagrupación de fuerzas con miras a nuevas dinámicas de negociación con quien ejerce el verdadero poder en un país de profundo arraigo presidencialista como el nuestro.

Si el jefe del Gobierno se equivocó, por ejemplo, al menospreciar a los gobernadores actuales porque estaba empeñado en guardar los recursos nacionales para distribuirlos entre los nuevos mandatarios como miembros o cercanos al Pacto Histórico –que no resultaron elegidos–, ahora tendrá que replantear su fallida estrategia para negociar y atraerlos a sus postulados, contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo. El poder sobre el presupuesto nacional lo sabrá manejar con el fin de continuar con su plan de gobierno, pues su idea de cambio no va a variar un ápice por lo que sucedió este domingo.

La lógica política indicaría que la sensatez debería imponerse, con lo cual procedería un retiro espiritual del presidente con su petit comité o sanedrín (que nadie tiene claro quiénes lo conforman), para revisar cuáles fueron las causas de la deriva hacia el centro y la centro derecha a nivel general en las elecciones de mitaca.

Se esperaría, así, que hubiera cambios de estilo y de rumbos para llegar al fin que se propuso el fundador de Colombia Humana cuando decidió conquistar el solio presidencial. Pero esto no va a ocurrir, pues eso que han afirmado tantos analistas a nivel nacional no está en la mente del presidente y sus aliados, quienes no van a reconocer, salvo Bolívar y otros cuantos, que algo se perdió este domingo. El presidente y sus adláteres no encontrarán en los resultados de mitaca una lección como la que ven sus opositores. Verán una novedad en el camino que decidieron recorrer, y tratarán de remover los obstáculos que las nuevas coyunturas les presentan, como lo han demostrado en estos largos meses.

Otra lección es que el sistema electoral sigue funcionando y que el Gobierno respetó las reglas del juego de la democracia. Defender la independencia de la Registraduría y otras oficinas públicas sustanciales para la sana articulación del sistema de libertades, debe ser un compromiso de primer orden de todas las fuerzas políticas y sociales.