La discusión sobre legalizar o no el uso recreativo de la marihuana dejó de ser significativa en lo legal desde que la Corte, en 1994, determinó que las normas que hacen del consumo de droga un delito son inconstitucionales, con lo cual reconoció el derecho al porte de la famosa dosis personal.

Siempre se le ha achacado al Congreso su incapacidad para dirimir en lo legislativo los temas que separan ideológicamente a la sociedad. Para todos los demás temas, abunda el coraje en los congresistas para decir lo que piensan, o lo que les conviene que sus electores crean que ellos piensan.

No pasa así en los temas más palpitantes, como el aborto, el matrimonio o la adopción de parejas del mismo sexo, el consumo de estupefacientes y tantos otros que tocan las fibras de las personas y de las familias. Cuando ha habido pronunciamiento del Congreso con leyes emitidas sobre estas y otras temáticas similares o equivalentes, es después de varios años en que los fallos de la Corte Constitucional exigen a los congresistas regularlas.

Cuando la Corte conmina al Congreso a que dirima por ley un asunto que ésta le encomienda ante la desidia de ese organismo, no le dice que debe actuar conforme con lo que la Constitucional ha decidido mediante jurisprudencia; es decir, perfectamente el Congreso, en su soberanía legislativa, en tanto cumpla con las formalidades de la tramitación adecuada de las leyes, puede decidir de fondo esas discusiones según su legal saber y entender.

En las últimas legislaturas se ha venido discutiendo sobre la legalización del uso recreativo adulto, con dos posiciones dominantes encontradas: quienes piensan que es procedente por razones de libertad personal, conveniencia económica y de disminución de la conflictividad causada por la ilegalidad de un negocio en extremo lucrativo; y quienes piensan que fortalecerá el negocio con consecuencias políticas y sociales nefastas.

Pero los defensores de ambas posiciones, ideologizados, omiten centrarse en lo que hace que la mayoría de los colombianos, según las últimas encuestas, rechacen la legalización: buena parte de las familias han tenido o tienen un pariente amado que ha caído en la desgracia de la drogadicción. Difícilmente hay algo que vuelva más infeliz y disfuncional a un hogar, que un padre, hijo o hermano esclavo de las drogas; y eso no lo va a cambiar la legalización.

Probablemente la legalización mejorará la seguridad y la salud públicas, porque los precios ya no sólo los controlarán narco y micro traficantes; pero esto no les importa a las familias colombianas, porque las garras de la drogadicción, que atrapará a los consumidores así se produzcan y comercien marihuana, otras yerbas y químicos bajo la regulación estatal, continuarán destruyendo a miles de hogares colombianos. Ese es el punto de quiebre que ninguna ideología podrá suprimir, legalícese o no.