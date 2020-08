Libertad y orden

Otra de enseñanza de los efectos del nuevo coronavirus es que nos ha mostrado sombras de lo que supone perder la plenitud de libertades. Por ejemplo, ya no hay que imaginarse qué nos pasaría si el país cae en manos de la camarilla de abusadores que gobiernan países vecinos, que restringen derechos hasta que el pueblo se desacostumbra a ejercerlos.

En nuestro caso, el encierro por cuenta de la prolongada cuarentena ha disminuido derechos fundamentales relacionados con la libertad a elegir cuándo, cómo y a dónde vamos, o qué hacemos fuera de casa, a la hora que nos venga en gana.

La civilidad impone que cada ciudadano sea capaz de acoger las normas preventivas que las autoridades señalan, y que se resumen en distanciamiento físico, lavado frecuente de manos, uso de tapabocas y quedarse en casa para quienes no tienen que o no deben salir, y para los que padecen comorbilidades riesgosas frente al COVID-19; pero la realidad muestra que esas medidas básicas no siempre son acogidas voluntariamente; por el contrario, no son pocos los que les hacen el quite en clara desconsideración por sus prójimos.

Como el aparato policivo es el llamado a imponer el orden contra quienes, involuntaria o deliberadamente, incumplen las disposiciones de orden público, en tiempos normales las situaciones de abuso policial son infrecuentes, pero con el extendido aislamiento preventivo obligatorio que nos ha tocado vivir, siendo el de Colombia uno de los tres más largos del orbe, el nivel de estrés al que han estado sometidos los policías, controlando sin cesar a miles de ciudadanos que eluden las restricciones dispuestas por las autoridades –por las razones que fueren–, es tanto o más agudo que el estrés de los habitantes que han debido soportarlo en sus hogares.

Al ver tan frecuentes incidentes de abusos policiales, de irrespeto a las autoridades, o de ambos, caben justificadas críticas contra la Policía Nacional, pero también contra ciudadanos irreverentes o desfachatados, pues si por un lado no se justifica el uso desmedido de la fuerza para exigir el cumplimiento de las órdenes sanitarias, lo cual es una muestra de falta de profesionalismo y debilidad en la formación de algunos agentes del orden, por el otro indican expresiones de falta de cultura ciudadana, soberbia e inmadurez social. Por supuesto, habrá casos en los que no ha habido ni lo uno ni lo otro, como cuando un policía agrede sin causa a un ciudadano respetuoso; o cuando una persona maltrata a un oficial porque éste, con el debido comedimiento, reclama el cumplimiento de la norma.

Pero todas esas eventualidades se exacerban en tiempos de limitaciones a derechos fundamentales en los que las libertades ciudadanas van cediendo terreno al estado de vigilancia.

Para bien, el tiempo ha demostrado que una de las ventajas de la democracia es su capacidad para autocorregirse. Hay espacio entonces para que se actúe sobre el estado de ánimo y el profesionalismo de nuestros policías, implementando estrategias que les devuelvan la templanza y la moderación. Y por parte de los ciudadanos, el sentido de continencia.