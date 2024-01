Los caballos cocheros

La causa por la que buena parte de la opinión ciudadana está pidiendo acabar con los coches halados por caballos es atribuible a los dueños de ese negocio... y de la ausencia de autoridad. Allí están los grandes responsables de que se propugne por reemplazar ese elemento tan propio e insustituible del patrimonio inmaterial de la ciudad.

Si los dueños de los caballos tuvieran conciencia de lo que significa la expresión “empresa responsable”, no estarían corriendo el riesgo de que otros empresarios, esta vez (o mejor, otra vez) provenientes de otros lares, vengan a reemplazarlos.

En vez de estar molestos porque les quiten su sustento, deberían hacer la autocrítica de en qué y desde cuándo se vienen equivocando en el formato de negocio que manejan. Pero es difícil lograr una empresa responsable y sostenible cuando de la economía informal se vuelve una panacea, al punto de que sus operadores pueden andar sin dios ni ley bajo el prurito de que, por pobres, hay que dejarlos pasar y hacer, aunque con ello se pongan, ellos mismos, “la soga al cuello”.

Pero es todo lo contrario: la mejor manera de pasar de la economía informal -sinónimo de perpetuación de la pobreza y la sobrevivencia- a la Economía Popular, es transmitiendo a sus operadores elementos de aprendizaje en las sanas prácticas empresariales, que son las únicas que hacen sostenibles, tanto humana, como social y económicamente, los negocios.

No hay que ver sino las pesebreras (o más bien porquerizas) en donde reposan y pernoctan los caballos, para comprender que es muy difícil que los terceros vean allí un remedo de empresa sostenible. Quien no ha visto cómo están de bien cuidadas y mantenidas unas buenas caballerizas, difícilmente puede comprender qué nivel mínimo hay que procurar para que las gentes entiendan que sí puede haber un negocio admirable.

Si para los dueños de los caballos estos siguieran siendo “bestias”, podría comprenderse por qué no estarían a tono con los sentimientos que hoy son comunes a las mayorías de las gentes. Para enternecerse y prorrumpir en lágrimas por un caballo que se desploma en el fantástico Centro Histórico de Cartagena no hay que ser animalista. Lo extraño es que aún sigan existiendo ciudadanos que vean y traten a esos tesoros como meras bestias, que lo son por cuadrúpedos de carga, pero no en la conciencia colectiva de hoy, que los reconoce como seres sintientes, que merecen un trato digno, porque son creaturas amadas, que saben amar, a su manera, y que sufren como queda patente cada vez que son maltratados por sus dueños, por los cocheros o por terceros. Es absurdo, teleológicamente, que la solución al problema sea acabar con esa tradición, común a las ciudades históricas, turísticas y culturales.

Esperamos que brille la sensatez y que el alcalde haga lo sabe que tiene que hacer para la continuidad sostenible de esta actividad.