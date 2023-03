Ya el actual Gobierno sabe, como lo saben los usuarios frecuentes de las vías nacionales que, sin peajes, ni se construirán las carreteras prometidas ni se mantendrán las construidas.

No hay presupuesto del Estado que soporte a plenitud el costo de estas obras ni su mantenimiento. Sin el concurso de los particulares, las vías no se construirían o se demorarían en exceso.

Por supuesto que a nadie le gusta pagar peajes o, al menos, peajes costosos. En un Estado ideal, que las vías se construyan y se puedan disfrutar, todo por cuenta del erario nacional o el local, es lo deseable.

Pero ya sabemos que de eso no habrá y, si se intenta hacer, en el camino se perderá todo lo que se puedan llevar, con la consecuente mala calidad de las obras debido a la repartija de plata pública.

Con razón, el ministro de Transporte acaba de señalar que los peajes son parte de las estructuras financieras de las vías, y que es muy cómodo decir que no se paguen los peajes cuando las vías ya están hechas, agregando que “todo el mundo quiere hacer campaña electoral con acabar los peajes, sin tener en cuenta que sin peajes las vías no se pueden mantener ni construir en Colombia”.

Por supuesto, hay que distinguir de qué tipo de peajes se trata. Cuando hay discusión sobre peajes de los que sustentadamente se infiere que las concesiones han alcanzado su tasa interna de retorno, o que se construyen en lugares altamente inconvenientes para poblados de comunidades vulnerables, el Estado está llamado a revisar la legalidad y legitimidad de estos. Y, aún en estos eventos, ninguna autoridad debe aplaudir o participar en protestas que incluyan vías de hecho, pues en tal caso no solo hay una falta disciplinaria, sino la causación de un precedente de desobediencia suscitada por representantes del mismo Estado, lo que, inevitablemente, después se devolverá contra los funcionarios que lo patrocinaron.

Tal vez a eso se refirió el ministro de Transporte cuando afirmó que la Procuraduría y la Contraloría adelantarán investigaciones contra funcionarios que no cumplen la ley, pues es un hecho el apoyo de algunos servidores públicos a los comités que piden el desmonte de peajes. Sin embargo, se sugiere al ministro que revise muy bien la diferencia de algunos casos puntuales en Cartagena y la región, que han creado justificada molestia entre la ciudadanía, que estaría dispuesta a pagar peajes si tiene la tranquilidad de que no hay trampas o preferencias en favor de un particular o en contra de los intereses generales.

En suma, si los peajes son indeseables, también lo es que son necesarios para la construcción y mantenimiento de vías que el Estado nacional o el local no están en capacidad de atender. Lo que se espera entonces es que las adjudicaciones o concesiones se den en marcos de pulcritud y transparencia que garanticen la buena ejecución y el correcto mantenimiento de estas obras.