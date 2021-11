Lunes de Cuba

Hoy los ojos de América estarán puestos en Cuba. No puede preverse qué tipo de represión usarán las autoridades cubanas para desactivar o controlar a los activistas que vienen preparando la protesta cívica que debería desarrollarse este lunes, que allá es día laboral.

Los citantes a las marchas han afirmado que las realizarán a pesar de las advertencias del régimen en cuanto a que no las permitirá, porque son patrocinadas por organizaciones o agencias subversivas financiadas por el gobierno de Estados Unidos, y porque su objetivo es subvertir el orden público para cambiar el actual sistema político.

Todo comenzó en septiembre, cuando Yunior García Aguilera, líder del grupo cívico Archipiélago, pidió permiso para desarrollar una marcha pacífica para este mes de noviembre, con el fin de exigir que se respeten todos los derechos para todos los cubanos, por la liberación de los presos políticos y por la solución de las diferencias que existen entre las distintas visiones políticas que coexisten en ese país, pero a través de vías democráticas y pacíficas. Para tal fin, aprovechó las ventajas expansivas de las redes sociales a pesar de los controles que el Estado cubano tiene sobre las telecomunicaciones. Muy pronto se anunciaron participantes en varias ciudades de la isla y hay menciones de marchas desde varios países.

Las protestas, que eventualmente no se desarrollarán por los controles, por haberse declarado ilegales, se dan en un crucial momento en que las voces que denuncian violaciones sistemáticas de los derechos civiles y políticos, no sólo surgen a nivel interno, también desde organizaciones internacionales ante el deterioro de las condiciones de vida de los ciudadanos como efecto de un sistema agotado por su ineficiencia, pues no hay Estado que pueda solo con todas las cargas ciudadanas.

Aún queda un hálito de esperanza en cuanto a que el Gobierno opte por una salida más sensata, consistente en permitir la marcha planteada por su vocación de ser pacífica; entablar un dialogo con los voceros de los protestantes; pero, más que todo eso, atreverse a considerar la negociación y promulgación de reformas democráticas en las que puedan incorporarse otros sentires sobre la razón política, que abran puertas del sistema comunista, a uno verdaderamente socialista, con miras a un esquema de progreso a partir del avivamiento a emprendimientos de la comunidad, que multipliquen la riqueza, el empleo y el recaudo de impuestos, que mejoren las condiciones de vida de una población que tiene la característica de ser culta, ejemplarmente digna y comprometida.

El 11 de julio pasado, bajo una espontaneidad inusitada, cientos de cubanos sorprendieron a un Gobierno desconcertado, con la primera protesta en años. Miguel Díaz-Canel hoy no debería reaccionar como un irritable inmaduro, sino como hombre de Estado abierto al diálogo fraterno con sus gobernados.