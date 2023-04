Machistas de izquierda

Interesante que un grupo de lideresas de la Colombia Humana en el Caribe se haya atrevido a denunciar por acoso y otras conductas, ante la Comisión Jurídica y la Junta Coordinadora Nacional de ese partido integrante del Pacto Histórico, a miembros de la misma colectividad.

Las mujeres, integrantes del partido petrista en sus capítulos de Bolívar, Cesar, Magdalena y La Guajira, anexaron a sus denuncias múltiples documentos, chats, audios y videos que harían parte de una presunta campaña de acoso y desprestigio sistemático contra ellas en redes sociales, según revelaciones de El Espectador, reseñadas posteriormente en nuestra página Política.

Esos hostigamientos, a veces físicos, suelen provenir de hombres del mismo sector político, y los casos traen a la memoria los señalamientos que, contra candidatos y militantes de partidos o grupos de izquierda, se han revelado por mujeres en los últimos lustros.

La discusión es interesante en la medida que la defensa o promoción del feminismo, la igualdad de género, el empoderamiento femenino y demás luchas por los derechos de las mujeres y las minorías han sido asumidas como un relato principalmente de la izquierda, a lo que se le han agregado las causas identitarias.

El tiempo ha demostrado que ningún grupo, partido o movimiento político, de ninguna ideología, está exento de contar entre sus filas con hombres estructuralmente machistas. Por el contrario, los hechos denunciados por las integrantes de la Colombia Humana lanzan un mensaje de que las luchas contra la violencia contra las mujeres y las minorías deben librarse en todos los sectores sociales y en todas las organizaciones, sean formales, informales, permanentes u ocasionales.

Y es que no es un problema exclusivo de partidos de izquierda, de centro o de derecha en Colombia. Baste citar el reciente comentario de la más representativa de las lideresas de la izquierda española, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, protagonista de una precampaña electoral para la presidencia de su país quien, en un conversatorio sobre micromachismos, sin ningún reato, espetó la frase de que los hombres de izquierdas son «un peñazo» (molesto o pesado), agregando que se “... creen que ellos no son machistas porque son de izquierdas. No hay cosa peor en el mundo. Creo sinceramente, los hombres en nuestro país deberían reflexionar y tomarse muy en serio los cambios sociales en España y en el mundo...”.

Es un mensaje no solo para los hombres españoles, ni solo para los de izquierda; es, esencialmente, un llamado a todos los hombres a que en serio sean activos contra el machismo, empezando por los micromachismos y las situaciones de discriminación o acoso contra las mujeres.

Va a costar mucho enervar las conductas que perpetúan la violencia de género. No hay partido o grupo exento de librar esa batalla.