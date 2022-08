De conformidad con los resultados en materia de Educación, en el reciente informe de Calidad de Vida de Cartagena Cómo Vamos (CCV), correspondiente al 2021, se profundiza la percepción de que seguimos mal en educación pública.

Según el informe, el 80% de las instituciones educativas oficiales del Distrito padecen falencias en infraestructura. Sería bueno conocer si la Alcaldía tiene un plan de inversiones, cómo se financia y cuándo se materializarán las obras. En caso negativo, por qué y qué hará el ente territorial para ponerse al día con el mantenimiento de las edificaciones y su adecuada dotación para garantizar mejores condiciones en la prestación del servicio educativo.

Alarma que solo el 31% de las aulas escolares cumpla con el estándar de más de 50 metros cuadrados de 176 sedes en total, con lo cual los riesgos de hacinamiento se acentúan si no se amplían las capacidades pare recibir más alumnos en nuevos y cómodos salones de clases.

La calidad de la educación pública es esencial en nuestra ciudad. De todo el alumnado, en 2021, el 78% estuvo en el sistema oficial; solo el 22% cursó en colegios privados.

Una educación pública que no satisfaga las expectativas de este nuevo mundo, tan competitivo y avasallador, y en una ciudad donde reinan el déficit de oportunidades, la exclusión, la informalidad, la inequidad y la pobreza, solo puede propiciar la profundización de la segregación y la negación de futuros. Y eso se manifiesta desde lo más inmediato, como es el atraso en el ingreso al primer ciclo escolar, la deserción temprana, la reprobación académica y la falta de competencias mínimas para la admisión y continuidad en los ciclos universitarios.

Pero también se refleja en la falta de competencias y aptitudes en el ámbito profesional, técnico y en las demás expresiones de las artes y oficios, en la medida que nuestros jóvenes están recibiendo una educación pobre, acientífica y mediocre.

En efecto, el informe de Cartagena Cómo Vamos indica que el 62% de nuestros colegios se ubicaron en las categorías C y D en las pruebas para 2021; esto es, en los niveles más bajos. Y la pandemia no hizo sino agravar esa realidad en tanto que este porcentaje creció desde 2019, que en ese año quedó en el 57%. En vez de mejorar, las desigualdades entre las educaciones oficial y privada se incrementaron; los colegios privados lograron categorías A+ y A, pasando del 44% en 2019 al 47% en 2021, en tanto que los públicos bajaron del 8% al 3%, siendo que la mayoría de estos (86%) se ubicó en las categorías C y D el año pasado.

Ni qué decir en la zona rural, donde todas las instituciones educativas quedaron en la categoría D. A nivel nacional solo nos ganan en resultados más bajos en las Pruebas Saber 11, Santa Marta, Riohacha y Quibdó.

Si es Bucaramanga la mejor calificada, ¿por qué no ir allá a aprender qué están haciendo para imitar lo bueno y superarlos?