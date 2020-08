Mar y playa

Entre las cosas que han perdido aquellos cartageneros que no están de espaldas al Caribe durante la estricta cuarentena ya cercana a relajarse, es el disfrute del mar. Salvo los domingos, el baño de mar no era precisamente la actividad predilecta de los coterráneos; por el contrario, al mar, en términos generales en la ciudad, se le disfruta desde la playa. De hecho, a la playa no solían concurrir ni siquiera los que hacían ejercicio, quienes, tal vez por portar zapatos deportivos, mayoritariamente optaban por ejercitarse en los paseos peatonales. Eran muy pocos los que se aventuraban a recorrer desde la arena los contornos marinos, siempre tan cambiantes.

Cuando hace unas semanas se dio vía libre a ejercitarse en la playa, sin poder aún disfrutar del mar, sorprendentemente muchos de los que no trotaban o caminaban sobre la arena han comenzado a hacerlo, como en una muestra de cómo la mente o el alma buscan aprovechar, más allá de lo convencional o lo acostumbrado, los estados de libertad que se recuperan.

Pero el mar sigue allí, esperando a los bañistas, que no entienden por qué se les restringe ese placer, que es también medicina para el cuerpo y el espíritu. Por esas tergiversaciones de ciudad, pareciera que las autoridades piensan que el mar sólo es compatible con la venta de productos de las economías formal e informal, con lo cual se niega el derecho a quienes tienen el deseo o la necesidad de ir a su encuentro sólo para disfrutarlo o para practicar deportes acuáticos, sin esperar servicios mercantiles. He allí un punto del que se esperaría un pronunciamiento oficial con la respectiva solución en el decreto que saldrá antes del 1 de septiembre.

De otra parte, y de cara a que se acerca el tiempo de la apertura de playas aún para los que no les interesa bañarse en el mar, sería un despropósito que a estas volviéramos con la misma realidad que existía antes de marzo de este año, cuando el caos y el descontrol reinaban ante la mirada conforme o cómplice de las autoridades, y bajo el sentimiento de impotencia de los vecinos de Bocala y de todo ciudadano que aspira a que las playas de Cartagena sean razón de orgullo compartido. De hecho, un amplio registro fotográfico que remitieron al periódico habitantes de Bocala, de lo cual se reseñó en una noticia ayer, evidencia la justificada molestia por el deplorable estado del mobiliario empleado para la atención de bañistas en esas playas, incluidos los quioscos, lo que ofrece una pauperizada imagen hasta para el más despalomado de los transeúntes. Sería el colmo que no se aprovechara la pausa pandémica para recuperar espacios ocupados sin permiso, pues sólo debería permitirse a quienes lo exhiban o los que estén amparados por la confianza legítima.

Como no hay recursos ni para la gestión de las playas ni para las acciones de restitución contra los ocupantes irregulares de esas zonas, corresponde a la administración considerar otras alternativas que viabilicen unos mínimos de limpieza, orden y presentación antes y al tiempo del retorno a las actividades mercantiles en las playas de Bocala.