Momento para la unión

Con ese titular en su columna habitual, este jueves el presidente de la Cámara de Comercio de Cartagena, Juan Pablo Vélez, señaló que el liderazgo colectivo es el mejor motor para el desarrollo y crecimiento de una sociedad, debido a que suma y no divide, así como permite situar el bien común por encima del individualismo, y así prosperar como colectividad.

Ese llamado es consistente con otras voces que, desde distintas tribunas, vienen reclamando un cambio en las formas del liderazgo y en el norte de las relaciones de las distintas fuerzas vivas de la ciudad o de los grupos de interés, tanto desde el sector público y político, como del privado y gremial, y del comunitario, académico y cultural.

Por ejemplo, la sorpresiva disposición de miembros del Concejo y el Distrito, que en un encuentro presencial acordaron planificar estrategias para hacer ajustes al Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta los nuevos retos que ha impuesto la pandemia, la conveniencia de realizar un trabajo articulado, priorizar proyectos y mayor inversión en asuntos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los cartageneros.

O la poderosa frase que Adolfo Meisel Roca, rector de la Universidad del Norte, lanzó en un foro regional que lo resume todo: “Cartagena es un desastre social”.

En similar sentido, el domingo pasado en nuestro suplemento “Facetas”, bajo el título “Cartagena, capital de los sueños aplazados”, nuestro aclamado escritor y periodista Gustavo Tatis Guerra nos llamó la atención sobre cómo se nos han ido veintiún años de un nuevo siglo sin que hubiéramos avanzado en la realización de sueños colectivos para mejorar el destino de la urbe.

Por supuesto que la llegada de William Dau a la Alcaldía en 2020 suponía un rompimiento con las tradicionales estructuras de poder. La parálisis en la administración producto de ese cambio, más la inexperiencia del equipo de gobierno y el arribo insospechado de la pandemia justificaron por largo tiempo, más del deseado, la parálisis en la gestión pública local. Pero ese compás de espera ya pasó. Los reclamos de resultados y eficiencia no dan prórroga, y ya sabemos que no es posible que algo importante se logre con el mantenimiento de una sociedad fraccionada.

No se le pide al alcalde que retorne, para el logro de resultados, a las anteriores prácticas. Solo se le reclama que asuma un liderazgo integrador alrededor de determinados proyectos o propósitos comunes, que nos unan en asuntos específicos, en donde se conciten todos los actores posibles, amigos o no del burgomaestre, pero que demuestren interés en sumar a pesar de las diferencias; simplemente, quienes no estén a la altura de ese objetivo mayor, quedarán rezagados.

Logros y más logros en asuntos éticos, pero también estéticos y materiales. Llamar al diálogo a la ciudad, como lo hizo con los concejales la semana que concluye, es el mejor camino.