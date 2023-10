La Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación (FAO) proclamó el 16 de octubre como el Día Mundial de la Alimentación, con el objeto de afrontar consistentemente el problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza.

Entre los niños, los problemas no solo son por hambre; también por obesidad o sobrepeso; sin embargo, el mayor problema es por desnutrición, con lo cual, si bien las dietas poco saludables y estilos de vida sedentarios constituyen asuntos a considerar en este día, es el hambre y su más cruda expresión, la muerte por desnutrición, lo que más nos acerca a la inhumanidad.

Ante la cruda realidad de niñas y niños que fallecen por falta de alimento se creó la iniciativa global ‘Hambre Cero’, dirigida a acabar con el hambre y garantizar que todas las personas tengan suficiente que comer, respetando los límites propios del planeta, lo que implica lograr la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

En medio de ese compromiso mundial, y a pesar de que el actual Gobierno prometió, como eje central de sus postulados de campaña, erradicar el hambre en Colombia, en lo que va corrido de 2023 han muerto 237 niños por desnutrición, conforme a cifras del Instituto Nacional de Salud (INS), mientras el aumento de la pobreza extrema asciende a 6,9 millones de personas, según aleta la red de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco), que además señaló que hay 130 mil personas nuevas que viven con un promedio mensual de 198 mil pesos, cifra ínfima que no les alcanza para acceder a una canasta básica de alimentos.

Por su parte, según datos del Dane, la desnutrición en menores de cinco años causó la muerte de 377 niños, lo que indica la terrible cifra de más de uno al día, siendo el peor promedio el de la última década. ¿Cómo es esto posible en el Gobierno del Cambio?, ¿dónde está el ICBF y su grueso presupuesto?, ¿o el del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE)?

Si a esa vergonzosa estadística le agregamos que más de medio millón de menores de cinco años se encuentran desnutridos, lo que causa que “su cuerpo no crece, su cerebro no crece y esto es irreversible”, según palabras del director de Abaco, Juan Carlos Buitrago, el panorama no puede ser más desolador, y cuestionable la falta de acciones profundas del Gobierno.

Si no hubiera presupuesto ni recursos efectivos para superar esas tragedias, habría excusa para justificar tan penosos resultados; pero es que en el erario podría haber partidas para que ningún niño se muera de hambre.

Este asunto es tan inaudito que habría que suspender cualquier gasto público hasta que ninguno más se acueste sin comer o sin dieta alimenticia adecuada, y mucho menos que ninguno se nos vaya sin desarrollar su existencia por física desnutrición.